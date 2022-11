Il vortice d’origine atlantica si attarderà ad influenzare il meteo sino alla fine della settimana su parte d’Italia, con il primo maltempo autunnale dopo settimane di caldo anomalo. Già da domenica la pressione atmosferica riprenderà a salire, con l’instabilità che ancora agirà solo sulle regioni meridionali.

Il ritorno da ovest dell’alta pressione riporterà condizioni stabili un po’ ovunque entro l’inizio della prossima settimana. In parte faranno eccezione le regioni settentrionali, coinvolte da infiltrazioni d’aria umida collegate a nuovi passaggi perturbati sull’Europa Centro-Settentrionale.

Le temperature risaliranno in modo abbastanza importante, almeno per quanto concerne i valori massimi grazie anzitutto al soleggiamento ed al cambio di circolazione. Nuovi apporti d’aria calda in quota, di matrice subtropicale, sosterranno il campo di alta pressione proteso verso l’Italia.

Avremo quindi di nuovo alcuni giorni non certo autunnali, coincidenti con l’Estate di San Martino che ricade in questo periodo. La tradizione vuole infatti che ci sia un periodo molto mite dopo i primi freddi, attorno al 10 Novembre.

Come già evidenziato, la nostra Penisola sarà in parte contesa anche da disturbi legati alle correnti atlantiche. Un fronte più incisivo dovrebbe indebolire l’anticiclone attorno a metà settimana, con rapido passaggio piovoso che riguarderebbe il Centro-Nord.

Anticiclone sposterà i propri massimi verso il Nord Europa

Nella seconda parte della prossima settimana è attesa una nuova importante pulsazione dell’anticiclone, stavolta in risalita molto a nord con massimi che si piazzeranno sull’Europa Centro-Settentrionale. Tornerà così a prevalere la mitezza anomala in molte aree del Continente.

L’Italia sarà influenza dal nuovo vasto anticiclone, trovandosi tuttavia sulla parte periferica meridionale. Non è da escludere che sul Basso Mediterraneo possa generarsi una modesta circolazione instabile, legata al contrasto tra sbuffi d’aria umida dalla Penisola Iberica ed infiltrazioni più fredde dall’Est Europa.

C’è quindi la possibilità di qualche disturbo nonostante il contesto anticiclonico. Puntando lo sguardo al lungo termine, verso la fine della prossima settimana attorno al 12-13 Novembre emerge la possibile ulteriore elevazione dell’anticiclone verso nord-nord-est, in direzione del comparto baltico-scandinavo.

Lungo il fianco destro dell’anticiclone una massiccia discesa d’aria gelida dalla Russia verso l’Ucraina ed il Mar Nero, in successiva propagazione sino ai Balcani. E’ ancora presto però per ipotizzare se questo afflusso freddo potrebbe o meno avere effetti verso l’Italia.