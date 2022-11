Le correnti atlantiche stanno prendendo il sopravvento sull’Italia, dove il meteo sarà caratterizzato dal susseguirsi di perturbazioni cariche di pioggia. Non c’è più l’anticiclone ad impedire l’ingresso dei sistemi perturbati, come finora era avvenuto in quest’autunno.

I fronti sono sospinti lungo un canale di correnti tese occidentali in seno ad un’ampia bassa pressione che dall’Islanda si allunga al Regno Unito, alla Francia e fino al Mediterraneo. Questa situazione tenderà a mantenersi a lungo e pertanto avremo a che fare con numerose perturbazioni sull’Italia.

Che fine ha fatto l’anticiclone? In generale è stato ricacciato in basso. Una cellula di alta pressione isolata resiste sul comparto scandinavo. Quest’anticiclone impedisce alle perturbazioni atlantiche di scorrere alle alte latitudini, forzandole a trovare una via di fuga verso il Mediterraneo.

Lo stesso anticiclone, bloccando le correnti atlantiche alle alte latitudini, sta però contribuendo a portare la prima vera invernata sull’Europa dell’Est. Un nucleo d’aria gelida dalla Russia sta infatti entrando sui paesi europei, scorrendo lungo il fianco orientale e meridionale dell’anticiclone scandinavo.

Clima rigido e neve in pianura

Le temperature sono previste crollare in picchiata nei prossimi giorni in tutta l’Europa Nord-Orientale, l’Ucraina, la Bielorussia, la Polonia e parte dei Balcani. I valori precipiteranno sottozero, rimanendo localmente negativi anche in pieno giorno e quindi dando luogo a giorni di ghiaccio.

La neve cadrà diffusamente fino in pianura, per l’interazione di quest’aria gelida nei bassi strati con le infiltrazioni d’aria umida in quota di provenienza atlantica. Il freddo riuscirà a sfondare in parte fin sulla Germania, specie sui settori settentrionali ed orientali.

L’Italia non risentirà granché di quest’azione fredda continentale, così pare. Tuttavia, proprio nel weekend le temperature caleranno specie al Centro-Nord, in parte per un nocciolo freddo in quota d’origine groenlandese e poi per qualche sbuffo freddo che sarà richiamato proprio dall’Europa Centrale.

Ci sarà quindi un pizzico d’inverno, ma nulla di che, con temperature in genere prossime alla media stagionale. Al momento non sono ancora maturi i tempi per i primi veri freddi, considerando che la circolazione atlantica dominerà anche la prossima settimana. La pioggia è ciò di cui più c’è bisogno.