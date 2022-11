L’Italia è ancora alle prese con il vortice freddo giunto dai Balcani, che ha riportato meteo più in linea con metà novembre. L’abbassamento delle temperature ha creato i presupposti per l’arrivo di un po’ di neve specie sulle Alpi, ma anche in alcuni comprensori appenninici.

Finalmente c’è un pizzico di normalità, dopo un autunno dominato in lungo ed in largo dall’anticiclone con anomalie termiche persistenti e a tratti eccezionali. La settimana appena iniziata segnerà la svolta, in quanto il vortice sui Balcani sta avendo il merito di aprire una breccia per le correnti atlantiche.

Le perturbazioni si stanno quindi mettendo in moto verso il Mediterraneo, mentre l’anticiclone inizia a perdere colpi anche sull’Europa Centro-Orientale. Il meteo autunnale pigerà decisamente sull’acceleratore nel corso della settimana.

Neve a più riprese sull’Arco Alpino

Il primo fronte atlantico della serie farà ingresso già dalle prime ore di martedì su parte del Nord, con precipitazioni inizialmente deboli. Riprenderà a nevicare in quota sui rilievi alpini, a partire da Piemonte e Valle d’Aosta, in successiva estensione al resto del comparto alpino.

Il limite delle nevicate si collocherà attorno ai 1500/1700 metri, lievemente più in alto rispetto ad inizio settimana per lo scorrimento delle correnti più umide e temperate atlantiche rispetto al flusso più freddo balcanico affluito in precedenza.

Mercoledì la neve interesserà ancora alcune aree alpine, principalmente i settori centro-orientali, ma con fenomeni in graduale attenuazione entro sera. La quota neve salirà verso i 1800-2000 metri, visto che in questa fase affluiranno correnti ancora più miti.

Altra neve a quote elevate è attesa giovedì, specie sui confini tra Valle d’Aosta ed Alto Piemonte. Tra venerdì e il weekend dovrebbe giungere un fronte più organizzato seguito da aria fredda, con nevicate a quote medie non solo sulle Alpi, ma anche in Appennino.

Naturalmente, su quest’ultima evoluzione, sussistono elementi d’incertezza che non consentono di entrare troppo nel dettaglio delle previsione, non essendo ancora delineata la rotta della perturbazione. Potremo essere più precisi nei prossimi aggiornamenti.