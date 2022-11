Il meteo di questo fine settimana continuerà ad essere soleggiato al Nord Italia. Altrove gli effetti della perturbazione erano presenti ancora sabato, in specie al Sud e la Sicilia, con violente piogge e temporali. Per oggi, c’è allerta meteo diramata dalla Protezione Civile in varie regioni meridionali. È arancione nella provincia di Napoli, quella di Reggio Calabria e nella Sicilia orientale. Gialla in varie del Sud e il resto della Sicilia.

La perturbazione in giornata lascerà il Sud Italia e la Sicilia, ma ecco che lunedì avremo le propaggini di un nuovo fronte perturbato che subito scaverà un centro di bassa pressione sulle Baleari. In tarda serata di lunedì si avrà un peggioramento in Sardegna, con rapida serie di rovesci di pioggia e temporali. Nubi in aumento anche al Nord Ovest con piovaschi in Liguria, neve nelle Alpi Marittime. Qualche precipitazione anche in Toscana.

In nottata tra lunedì e martedì rischio di severo peggioramento in Sicilia, stavolta dal settore meridionale in espansione verso nord. E martedì lo sviluppo di una nuova area ciclonica piuttosto profonda sullo Ionio, a ridosso delle coste italiane, con altro maltempo, e rischio anche di eventuali temporali intensi. Peggioramento anche nel resto del Sud Italia, soprattutto nel settore dello Ionio. Neve sui rilievi già a partire dai 1200 metri di quota, localmente anche meno nelle zone interne della Campania, i monti della Calabria e della Basilicata. Tornerà la neve sull’Etna.

Ma ecco che aria fredda dai Balcani affluirà martedì nel Nord Italia, riportando la temperatura verso un blando cenno di normalità. Ma attenzione, i valori termici in questo periodo dell’anno dovrebbero essere inferiori a quelli attuali praticamente in tutta Italia, se non rare e temporanee eccezioni. Il tutto nonostante che martedì uno sbuffo d’aria fredda giungerà anche in Adriatico, risucchiato dalla bassa pressione dello Ionio.

Il freddo in tutta la parte orientale dell’Europa continuerà ad essere moderato, ma non sarà nulla di eclatante per questo periodo dell’anno. Nel frattempo, nuove insidie si prepareranno a occidente, premunirtici di una nuova perturbazione in arrivo nel finire della settimana sull’Italia, ma con dinamica e traiettoria differente rispetto alla precedente.

In conclusione, è bene rammentare che siamo alla fine dell’autunno meteorologico, e che giovedì 1° dicembre inizierà l’inverno meteorologico.