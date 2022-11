L’improvviso exploit dell’autunno deriva da un radicale cambio di circolazione, con la scena meteo ora dominata dal flusso atlantico, il vero assente in precedenza. Le perturbazioni si dirigono sul Mediterraneo dove arrivano disposte in trenino, una dietro l’altra.

Un primo impulso perturbato sta portando maltempo in queste ore, mentre giovedì avremo una breve momentanea pausa su buona parte d’Italia. La vecchia perturbazione si allontanerà via, dopo aver portato ultimi fenomeni d’instabilità mattutini all’estremo Sud.

Si tratterà semplicemente di una tregua prima del nuovo peggioramento che entrerà nel vivo venerdì. Il guasto meteo si affaccerà su alcune regioni alla fine di giovedì, con aumento delle nubi specie su Alpi Occidentali e Toscana per effetto dell’ingresso dell’avanguardia del nuovo fronte.

Nella tarda sera-notte di giovedì seguiranno precipitazioni in intensificazione tra Liguria, Toscana, Lazio ed ovest Sardegna, dove non tarderanno a manifestarsi temporali anche di forte intensità. Il Nord Italia risulterà saltato dal grosso delle precipitazioni, che coinvolgeranno le Alpi con neve a quote alte.

Verso un weekend di maltempo anche forte

Venerdì la perturbazione la ritroveremo con la parte più attiva sulle regioni centrali, sulla Campania e su parte del Nord-Est. I fenomeni si presenteranno più continui e occasionalmente forti lungo la fascia tirrenica. La neve continuerà a cadere sulle Alpi, principalmente sulle aree di confine.

Questa perturbazione ne precederà a breve distanza un’altra, con traiettoria più bassa, che sarà causa di un weekend di generale maltempo. Il fronte atteso alla fine di venerdì sarà infatti legato ad un nocciolo freddo in quota e favorirà il rapido approfondimento di un’area di bassa pressione sui mari italiani.

Ci attendiamo un weekend decisamente turbolento al Centro-Sud, con anche rischio di forti temporali e nubifragi. Il vortice sull’Italia sarà alimentato dai contrasti con l’aria più fredda artica presente oltralpe e che sarà parzialmente richiamata verso le nostre regioni.

L’abbassamento termico del weekend favorirà anche la neve sul Centro-Nord Appennino, dove potrà spingersi anche al di sotto dei 1500 metri. Neve a quote più basse cadrà sulle Alpi, ma solo sulle aree confinali, in attesa poi di un ulteriore assalto perturbato all’inizio della prossima settimana.