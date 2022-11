Dopo tanta attesa, il meteo cambierà in modo drastico da giovedì 3, con pioggia, neve e burrasche di vento. Le temperature scenderanno in picchiata. Questa fase autunnale potrebbe però poi dare di nuovo il testimone all’alta pressione, come confermano gli ultimi aggiornamenti dei centri meteo.

Ricominceremo daccapo? Non proprio, anche perché non è previsto il ritorno del caldo anomalo delle ultime settimane, resteremo ben lontani da certi livelli di temperature. Tuttavia l’anticiclone minaccia di portare di nuovo siccità, in quello che dovrebbe essere il periodo più piovoso dell’anno.

Cosa attenderci quindi? Il grosso del maltempo investirà l’Italia tra giovedì e venerdì, ma con ampi strascichi anche sabato al Centro-Sud. In questa fase la nostra Penisola sarà stretta nella morsa di un vortice ciclonico, alimentato da aria fredda ed instabile dal Nord Europa.

Nel corso del weekend il vortice freddo mediterraneo si allontanerà dapprima verso lo Ionio per poi traslare ulteriormente verso est. Domenica pertanto avremo strascichi d’instabilità solamente sul Sud Italia, a fronte del ritorno del meteo stabile sul resto dell’Italia.

Nuova rimonta dell’Anticiclone per la prossima settimana

L’anticiclone proverà a riaffacciarsi da ovest, con l’espansione di un promontorio dalla Penisola Iberica. Il bel tempo ed il sole prevarranno tuttavia in un contesto di temperature sempre molto pungenti, da pieno autunno, in quanto continueranno ad affluire correnti fredde settentrionali.

Il miglioramento del weekend dovrebbe essere poi il preludio ad un ulteriore rinforzo dell’alta pressione atteso già dall’inizio della prossima settimana. Tutta l’Italia finirà ad essere protetta dall’anticiclone, anche se con termiche non elevate. Oltre al sole, compariranno anche i primi veri nebbioni sulle pianure.

Quanto durerà l’anticiclone? Probabilmente non poco, anche se è troppo presto per dirlo considerando l’ampia distanza temporale. Di certo quest’anno l’Estate di San Martino (cade l’11 novembre) dovrebbe coincidere in pieno con la stabilità anticiclonica, che rischia però di protrarsi ancora più a lungo.

C’è quindi la possibilità concreta di un Novembre che potrebbe non vedere l’auspicata svolta autunnale, ma anzi proseguire in parte nelle anomalie che hanno segnato Ottobre. La siccità è la vera piaga, considerando che poi l’inverno statisticamente è meno piovoso, almeno al Nord.