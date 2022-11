L’annunciata forte perturbazione sta entrando sull’Italia con il meteo che vira verso il marcato maltempo. Le regioni coinvolte dalle prime precipitazioni sono quelle occidentali ed in primis anche l’Arco Alpino. In queste ore inizia a cadere la neve a partire dai 1000-1200 metri.

Il grosso del maltempo entrerà nel vivo nella notte tra lunedì e martedì, con il previsto approfondimento esplosivo di un vortice di bassa pressione nei pressi del Mar Ligure. Martedì la perturbazione impegnerà gran parte d’Italia, con piogge anche intense e rischio nubifragi.

Focalizzando l’attenzione sulla neve, questa interesserà ancora buona parte dei settori alpini e prealpini in avvio di giornata, mediamente dagli 800-1000 metri. A tratti i fiocchi si spingeranno più in basso. Il calo della quota neve avverrà durante i fenomeni più intensi e per via di una circolazione più fredda orientale nei bassi strati.

Tanta neve tra Alpi Orientali ed Appennini

I fenomeni si andranno quasi subito esaurendo sulle Alpi Occidentali, ma sul Basso Piemonte i fiocchi potrebbero sconfinare a quote anche collinari nelle primissime ore di martedì. La neve cadrà ben più abbondante, fitta ed insistente sulle Alpi Centro-Orientali.

La perturbazione colpirà più duramente tutta l’area del Triveneto, tanto che si prevede possa cadere anche un quantitativo pari a 60-80 cm di neve fresca sui versanti più esposti delle Alpi Orientali. Le aree più colpite saranno parte dell’area dolomitica, ma anche il Cadore e la Carnia.

La neve è attesa cadere abbondante anche in Appennino, già dai 1000-1200 metri sulla dorsale settentrionale. Il livello delle nevicate sarà inizialmente più elevato sull’Appennino Centrale oltre i 1500 metri, ma con tendenza ad abbassamento della quota neve nel pomeriggio-sera fin verso i 1200 metri.

La prime vere nevicate stagionale dovrebbero raggiungere anche l’Appennino Meridionale, con il limite che si abbasserà nella serata di martedì anche al di sotto dei 1500 metri. La neve ricoprirà anche le vette maggiori di Sicilia e Sardegna.

Questa scorpacciata di neve sarà breve, tanto che le Alpi saranno liberate entro fine giornata di martedì 22 e l’Appennino vedrà le ultime spruzzate di neve nelle prime ore di mercoledì. Tuttavia, nel corso di mercoledì un altro impulso instabile porterà nuove nevicate sulle Alpi Occidentali dai 1000 metri.