Dopo che si è spezzato l’incantesimo delle alte pressioni e del mite bel tempo, l’atmosfera sull’Italia non è più riuscita a trovare un po’ di quiete atmosferica. Nonostante alcune pause, il meteo ora risulta assai instabile e comunque di stampo autunnale. Come giusto che sia!

Nei prossimi giorni dunque, il tempo sarà così destinato a fare ancora tanti capricci e già a partire da questo weekend, ma sicuramente anche nel corso della prossima settimana.

In questa sede però concentriamo i nostri sforzi previsionali soprattutto sulle giornate di Sabato e Domenica. Ed ecco infatti che già in queste prime ore del Sabato, ma anche per il resto della giornata, il tempo risulterà assai instabile sulle regioni del Centro e su gran parte del Sud in particolare sul comparto tirrenico a causa di una circolazione ciclonica.

Isola felice invece il Nord dove, nonostante la presenza di un po’ di nubi sparse, l’atmosfera si manterrà più tranquilla ed asciutta fatta eccezione per il basso Veneto, l’Emilia orientale e la Romagna. Qui invece consigliamo vivamente di tenere un ombrello a portata di mano.

Il secondo step del fine settimana invece, vedrà un quadro meteorologico in fase di miglioramento sulle aree prima citate del Nordest e su gran parte anche del Centro specialmente nella seconda parte della giornata quando il centro motore del brutto tempo si andrà a concentrare principalmente sul Mezzogiorno dove solo nel corso della notte si registreranno segnali di miglioramento.

Sarà questo il preludio ad un Lunedì 21 che inizierà tranquillo un po’ per tutti in attesa però di un nuovo e anche più intenso peggioramento che si manifesterà in forma più evidente da Martedì 22.

Ma di questo vi daremo ulteriori dettagli nei futuri aggiornamenti.