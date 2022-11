Arriva direttamente dalle regioni balcaniche e provocherà un netto cambio della circolazione sul nostro Paese. Stiamo parlando di un insidioso e freddo vortice ciclonico che nel corso del weekend inizierà a disturbare il quadro meteorologico sul nostro Paese.

Si defila dunque l’alta pressione che per alcuni giorni ha riportato un quadro atmosferico generale davvero lontano dagli standard del periodo in particolare sulle Isole Maggiori e su molti tratti del Sud.

Le uniche zone dove si sta vedendo una parvenza d’Autunno sono quelle del Nord e parte del Centro dove aria più fresca ed umida in arrivo dal vicino Atlantico mantiene condizioni meteo meno stabili e sicuramente più fresche.

Ora le cose andranno radicalmente cambiando e questa volta per tutti! Già dalle prossime ore il meteo accuserà i primi disturbi collegati all’annunciato vortice che punterà dapprima il Sud per poi mettersi in viaggio verso le regioni del Centro-Nord.

Ecco dunque che il tempo si accinge a peggiorare sulle regioni meridionali dove con il passare delle ore arriveranno delle piogge anche sotto forma di rovescio che insisteranno anche per la srra e la notte successiva.

Sul resto del Paese, dunque al Nord e al Centro, assisteremo solo ad un generale aumento delle nubi a causa di un rinforzo dei venti freddi nord orientali richiamati dal vortice stesso.

Su queste aree il meteo andrà peggiorando invece in quel di Domenica. Sotto osservazione le regioni centrali adriatiche e tra la sera e la notte anche molti tratti del Nordest.

Da segnalare inoltre un netto rinforzo dei venti anche sul resto del Paese ed un generale a tratti anche brusco crollo delle temperature più avvertibile sulle regioni del Centro e del Sud.

Questo peggioramento, pur distribuito in forma molto irregolare, aprirà così la strada ad una fase meteo climatica assai dinamica che caratterizzerà gran parte della prossima settimana quando l’Autunno dovrebbe finalmente arrivare in forma decisa sul bacino del Mediterraneo e dunque anche sul nostro Paese.

Vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.