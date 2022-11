E’ iniziata all’insegna del bel tempo la nuova settimana grazie ad un parziale ritorno dell’alta pressione che ci ha proposto un Lunedì assai piacevole sul fronte meteo, anche se con un clima decisamente diverso dai giorni scorsi, addirittura freddo la notte e al mattino al Nord.

Ora le correnti si orientano dai quadranti meridionali ed inizierà gradualmente ad affluire aria più mite e al tempo stesso più umida. Da un lato avremo un generale rialzo delle temperature, nella fattispecie al Sud, sulle isole Maggiori e su parte del Centro, mentre il Nord dovrà fare i conti con il passaggio di un debole fronte instabile.

Ed è proprio su questo ormai prossimo peggioramento che vogliamo concentrare la nostra attenzione, anche perché sul resto del Paese accadrà davvero poco in quanto il meteo si manterrà stabile e via via di nuovo un po’ mite per la stagione.

Partiamo intanto dalle prossime ore dove il tempo non farà registrare grossi scossoni al Centro e al Sud mentre al Nord ecco invece che inizieranno a farsi vedere un po’ di nubi soprattutto sul lato occidentale dove entro sera potrà anche cadere qualche debole pioggia a ridosso della Liguria.

In quel di Mercoledì invece, le nubi si faranno ancor più invadenti sulle regioni del Nord dove specialmente nella seconda parte del giorno il transito dell’annunciato fronte instabile porterà qualche pioggia ancora sulla Liguria, ma anche su alcuni tratti della Lombardia e dell’Emilia occidentale.

Sarò il preludio ad un Giovedì decisamente grigio per le regioni settentrionali in particolare per le aree del Nordest dove la pioggia potrà cadere anche sotto forma di rovescio. Pioverà ancora sulla Liguria e fino all’alta Toscana. In serata tuttavia il meteo darà già i primi segnali di miglioramento.

Proseguirà invece un mite bel tempo sul resto del Paese specialmente al Sud e sulle due isole Maggiori dove le colonnine di mercurio torneranno gradualmente a salire su valori poco consoni alla stagione.

Torneremo dunque ad essere nuovamente avvolti da un caldo anticiclone nei giorni successivi? Probabilmente no in quanto importanti novità si preparano soprattutto per il fine settimana. Ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.