Seppur a piccoli passi e comunque molto in ritardo sulla tabella di marcia, l’Autunno ha ormai conquistato gran parte del Paese. Fanno ancora eccezione alcune aree del Sud come la Sicilia e la Calabria dove il mix tra un contesto meteo discreto e le correnti calde da Scirocco, continua a mantenere un atmosfera decisamente troppo stabile e mite per il calendario.

Tuttavia nei prossimi giorni le cose cambieranno anche su queste regioni e la causa sarà da attribuire ad un veloce fronte instabile che da Venerdì attraverserà gran parte del Paese da Nord a Sud.

Intanto, facendo un piccolo passo indietro, ecco che Giovedì 17 sarà una giornata di parziale tregua dal maltempo. Non attendiamoci sole e cieli sereni ovunque, ma le piogge saranno davvero cosa per pochi e più precisamente proprio per alcuni settori della Calabria e della Sicilia. Qui infatti il clima tenderà a stemperarsi anche se le temperature si manterranno ugualmente sopra media. Sul resto del Paese dunque, l’atmosfera tornerà abbastanza tranquilla salvo per qualche residuo e veloce piovasco tra Liguria, Toscana e Romagna.

Ma questa tregua dal maltempo sarà presto interrotta dall’arrivo di un veloce impulso instabile che già da Venerdì mattina disturberà con piogge sparse il Nord e il comparto tirrenico del Centro, mentre tra il pomeriggio e la sera tutto si sposterà verso le aree del basso Tirreno.

Anche se questo fronte instabile sarà molto veloce nel suo cammino, da Nord verso Sud, sarà capace comunque di provocare la formazione di una circolazione ciclonica destinata a condizionare negativamente il meteo per gran parte del weekend su molte regioni del Paese.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.