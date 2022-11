Fuori gli ombrelli e gli impermeabili, si è aperta la porta dell’Atlantico con il suo carico di perturbazioni pronte a colpire il nostro Paese.

A fare da apripista a questo contesto meteo di stampo autunnale è stato un vortice ciclonico che nel corso del weekend è arrivato dai Balcani provocando un peggioramento che ha coinvolto soprattutto le regioni del Sud e il versante adriatico.

I suoi effetti si sono comunque esauriti quasi definitivamente durante la scorsa notte quando l’atmosfera è ritornata più tranquilla ovunque. Tuttavia, nemmeno il tempo di riposarsi, ed ecco che il meteo torna ad agitarsi per effetto di una nuova perturbazione pronta ad attraversare il nostro Paese.

Già dalle prossime ore i cieli diverranno via via più grigi su tutto il Nord e su gran parte del Centro mentre comincerà a piovere in forma sempre più decisa sulle regioni di Nord Ovest e sulla Toscana.

Saranno proprio queste le aree dove i fenomeni si manifesteranno in forma più abbondante anche se le piogge nel corso della giornata tenderanno ad estendersi anche alle altre regioni del Nord e del Centro.

Rimarranno invece in attesa le regioni del Sud e le due isole Maggiori dove a parte una moderata nuvolosità sparsa il rischio di pioggia si manterrà ancora decisamente basso.

La perturbazione proseguirà poi il suo cammino verso levante nel corso di Mercoledì quando il tempo peggiore lo troveremo relegato al mattino sulle regioni di Nordest e su tutto il comparto centrale del Paese.

Nel pomeriggio invece il meteo andrà migliorando sul Nordest, rimarrà fortemente instabile al centro e alcune piogge raggiungeranno parte del Sud soprattutto segnatamente l’area del basso Tirreno.

Solo durante la notte l’atmosfera riprenderà a dare segnali di miglioramento praticamente su tutta l’Italia, preludio ad un Giovedì meno capriccioso per tutti nonostante un contesto poco affidabile e di forte variabilità.

Insomma, la stabilità atmosferica delle settimane scorse è ormai un lontano ricordo e a confermare tale affermazione ci penserà un’altra forte perturbazione attesa tra le giornate di Venerdì e Sabato.

Vi daremo maggiori ragguagli nei prossimi aggiornamenti.