Arrivano conferme circa una prossima settimana ancora sotto l’insidia del brutto tempo per molte regioni del Paese.

Dopo un timido rialzo pressorio in quel di Lunedì, giornata che trascorrerà un po’ più asciutta per gran parte del Paese, ecco che da Martedì un nuovo vortice ciclonico in arrivo dal Nord Atlantico raggiungerà il nostro Paese con l’intento di riportare nubi e piogge su molte regioni d’Italia.

Questo nuovo vortice seguirà grosso modo il medesimo percorso del precedente e dunque raggiungendo dapprima la Sardegna per poi sbilanciarsi verso le regioni del Sud.

A conti fatti avremo lo stesso leitmotiv di questi giorni che vedrà il brutto tempo concentrarsi soprattutto sulle regioni del Sud e gran parte del Centro, mentre il Nord farà nuovamente da spettatore avvolto tuttavia spesso da insidiose nebbie specie la notte e nelle prime ore del giorno.

Questo contesto meteorologico condizionerà dunque il tempo sicuramente da Martedì e fino a Giovedì con le nubi e le piogge a tratti anche importanti sempre relegate alle regioni del Sud e del Centro specie sull’area adriatica.

Da Venerdì, a conferma di una stabilità atmosferica ancora lontana, il vortice ciclonico potrebbe allargare le sue maglie fino ad influenzare anche alcuni tratti del Nord in particolare le regioni di Nordest.

Difficile al momento capire quando sarà possibile l’arrivo di un po’ di stabilità nonostante alcuni centri di calcolo vedano un possibile arrivo dell’alta pressione con i primi di Dicembre. Uno scenario tuttavia che dovrà trovare ancora parecchie conferme vista la distanza temporale. Ci aggiorneremo in merito nei prossimi giorni. Restate con noi.