Si è attenuta definitivamente la forte ondata di maltempo che Martedì e in parte Mercoledì ha colpito molte regioni del nostro Paese con forti piogge, il ritorno della neve sui monti e tanto, tanto vento responsabile di intense mareggiate che hanno colpito soprattutto il lato del medio e alto Adriatico.

Ora la pressione ha guadagnato qualche punticino verso l’alto quel che basta per riportare un contesto meteo decisamente più tranquillo su gran parte del Paese. Tuttavia questa relativa calma atmosferica sarà destinata ad essere nuovamente interrotta da un’altra perturbazione attesa in quel di Venerdì 25.

Dopo un Giovedì 24 ancora all’insegna del meteo abbastanza tranquillo, fatta eccezione per qualche piovasco tra Calabria e Sicilia, ecco che dalla tarda serata torneremo a registrare un moderato aumento delle nubi sulle aree più estreme del Nordovest e sulla Sardegna.

Sarà questo il preludio ad un Venerdì 25 con cieli più sporchi al Nord, ma soprattutto sulla Sardegna e sul comparto tirrenico del Centro. Qui con il passare delle ore arriverà anche qualche piovasco in particolare sulla Sardegna e sulla Toscana.

Entro sera però il meteo sarà destinato a peggiorare anche su tutto il distretto tirrenico con piogge via via sempre più diffuse ed intese a carico principalmente della Toscana meridionale, del Lazio e della Campania. Si manterrà più tranquillo invece il meteo altrove specialmente al Nord.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un inizio di weekend all’insegna del tempo molto capriccioso a tratti anche perturbato per molte aree del Centro e del Sud anche a causa della formazione di un nuovo vortice ciclonico in area mediterranea. Continuerà invece a rimanere più tranquillo il meteo al Nord dove avremo ampie e generose schiarite.

Per ulteriori dettagli sul tempo del weekend vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti nel corso della giornata.