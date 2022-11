Tra il tardo pomeriggio e la sera di Mercoledì è arrivata sul nostro Paese una debole perturbazione che in queste ore sta transitando su molte aree del Nord diretta verso le regioni del Centro.

Una breve distrazione da parte dell’alta pressione insomma, che rimane comunque ancora ben salda sul bacino del Mediterraneo garantendo condizioni di tempo più stabile, soleggiato e caldo sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori. Cerchiamo dunque di capire come evolverà la situazione meteo per le prossime 48/72 ore.

La giornata di Giovedì trascorrerà all’insegna del tempo molto instabile al Nord specialmente sul comparto di Nordest dove sarà più elevato il rischio di pioggia. Con il passare delle ore si attiveranno infatti alcune schiarite sul distretto più occidentale mentre arriverà la pioggia anche su molte aree del Centro specie su Toscana, Umbria e Marche.

Non accadrà nulla invece sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori dove l’alta pressione continuerà a fare buona guardia e solo in serata si potranno registrare alcuni addensamenti nuvolosi, ma che non daranno luogo a fenomeni di rilievo.

Il quadro meteorologico tornerà poi a migliorare molto rapidamente tant’è che la vigilia del weekend risulterà abbastanza soleggiata e mite su tutto il Paese con temperature ovunque superiori alla media stagionale del periodo.

Ci apprestiamo dunque a vivere un fine settimana di sole e di caldo fuori stagione? Pare di no! Solo su Sabato le regioni del Nord e del Centro potranno ancora godere un mite soleggiamento. Al Sud invece il meteo inizierà a dare segali di peggioramento per l’arrivo di vortice ciclonico pronto a provocare un generale cambiamento, destinato ad estendersi poi anche al resto del Paese nella giornata di festa.

Vi daremo maggiori dettagli sul tempo del weekend nei prossimi aggiornamenti.