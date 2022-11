Nessuna pausa sul fronte meteorologico, o meglio, sul fronte del brutto tempo. Dopo il ciclone che ha colpito duramente alcune zone del Paese lo scorso weekend, ecco che ce n’è già pronto un altro che proprio in queste ore percorre il medesimo tragitto del precedente.

Questa volta però ci sarà spazio per qualche pioggia e un po’ di neve in montagna anche per le regioni del Nord, fino ad oggi spettatrici impotenti nel corso dei precedenti peggioramenti.

Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere e vediamo subito come evolverà il meteo nelle prossime ore e la possibile tendenza fino a Giovedì.

Occhi puntanti subito sull’area tirrenica dove tuttavia le precipitazioni più abbondanti pare si scaricheranno soprattutto in mare aperto, sulle coste della Sardegna e su gran parte della Sicilia.

Sul resto del Centro e del Sud avremo tante nubi ma almeno per gran parte di Martedì il rischio di pioggia non sarà elevato. Anzi, con tutta probabilità fino a sera rimarranno concentrate sulle aree prime menzionate e solo dalla tarda serata ci attendiamo un severo peggioramento sull’area ionica.

Andiamo ora al Nord dove abbiamo visto come in questo frangente potrà cadere anche qualche pioggia e qualche nevicata. Più a rischio di fenomeni saranno tutto l’arco alpino (neve anche sotto i 1000m di quota) gran parte dell’Emilia Romagna e le rispettive aree appenniniche. Anche qui la neve potrà imbiancare attorno ai 1000/1100m di quota.

Sul resto del Nord le precipitazioni saranno meno probabili e inoltre già nel corso del tardo pomeriggio il meteo darà evidenti segnali di miglioramento a partire dai comparti alpini.

In seguito, da Mercoledì, l’ulteriore movimento del vortice verso Sud comprometterà severamente il tempo all’estremo Sud segnatamente sull’area ionica dove potranno cadere importanti piogge con possibili criticità di carattere idrogeologiche. Meglio andranno le cose invece al Centro e al Nord fatta eccezione per il comparto adriatico dove una spessa coltre di nubi potrà ancora favorire residui piovaschi.

Infine, la giornata di Giovedì. Essa trascorrerà molto simile alla precedente anche se le precipitazioni saranno molto meno intense sull’area ionica o addirittura in fase di cessazione tra il pomeriggio e la sera.

Si andrà dunque verso un generale ritorno al bel tempo dunque in vista del weekend? Pare di no! Ma di questo vi daremo maggiori informazioni nei prossimi giorni.