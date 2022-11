Sull’area del Mediterraneo il tempo cerca di guarire dopo la profonda ferita inferta da un’intensa perturbazione che ha portato parecchio maltempo su molte regioni d’Italia.

Ora la pressione è un po’ salita e il contesto meteorologico ha già dato importanti segnali di miglioramento su gran parte del Paese, fatta eccezione per alcuni angoli del sud come la Calabria e la Sicilia. Su queste zone si sente ancora un po’ l’influenza del vortice ciclonico che dall’Italia si è ormai spostato verso i Balcani.

Ma questo tentativo da parte del bel tempo di riaffermarsi sull’Italia avrà vita breve in quanto da Venerdì 25 una nuova perturbazione si affaccerà all’Italia proiettandoci verso un’altra fase di maltempo anche se, in questo frangente, ad essere colpite saranno le regioni del Sud e quelle del Centro. Il Nord infatti farà da spettatore e gli unici disturbi saranno a carico dell’area appenninica emiliana, le coste emiliane e la Romagna. Non arrivano dunque buone novelle per gli amanti del bel tempo in quanto entro Venerdì sera la pioggia tornerà a bagnare gran parte del Centro e nel corso della notte anche le regioni del Sud.

In quanto al fine settimana, ecco che il Sabato si aprirà all’insegna dei cieli grigi e delle piogge anche abbondanti praticamente su tutto il comparto adriatico, su molte aree del Centro e soprattutto al Sud. Su queste zone i fenomeni potranno anche assumere carattere temporalesco. Si manterrà invece ancora tranquillo il tempo al Nord.

E concludiamo la nostra previsione sul medio termine con la giornata di Domenica che vedrà ancora una reiterata fase di maltempo al Sud e nella prima parte del giorno anche su parte del distretto adriatico del Centro dove tuttavia il meteo andrà migliorando nel corso del pomeriggio. Resterà invece ancora stabile e ben soleggiato il meteo al Nord dove l’unica nota di rilievo riguarderà il freddo notturno con temperature prossime alla soglia dello zero anche sui distretti pianeggianti.