Nonostante non colpirà in modo uniforme, il maltempo non accenna ad abbandonare il nostro Paese e anche nell’immediato futuro ci sarà spazio per forti piogge e temporali.

Un nuovo vortice ciclonico sta infatti attraversando l’Italia e proprio in queste ore ha collocato il suo centro motore verso le regioni del Sud. Ed è proprio su queste aree che il meteo si mantiene assai perturbato in particolare sull’area ionica. Qui nelle prossime ore ci attendiamo abbondanti piogge, temporali e locali nubifragi.

Torna invece asciutto il tempo sul resto del Paese fatta eccezione per qualche residuo piovasco a carico dell’area adriatica e su alcuni tratti della Romagna dove l’atmosfera tornerà comunque tranquilla entro sera.

Anche Giovedì il quadro meteorologico sarà tutt’altro che tranquillo in quanto, oltre a tante nubi a spasso per il Paese, saranno ancora possibili piogge sparse al Sud anche se in fase di attenuazione tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera.

Nel contempo da ovest ecco che si farà strada una nuova minaccia che riporterà tra la sera e la notte, tante nubi e qualche piovasco sull’area centro-meridionale della Sardegna.

Questa ennesima insidia si sposterà lentamente verso levante quel che basta per compromettere il meteo su gran parte dell’area tirrenica del Centro e su molti tratti del Nord nonostante le precipitazioni non saranno particolarmente diffuse ed abbondanti.

Le cose invece saranno poi destinate a peggiorare ulteriormente nel corso del weekend quando la perturbazione avvolgerà con il suo carico di nuove ed intense piogge molte regio del Paese.

Vista tuttavia la distanza previsionale che ci separa dal weekend, vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.