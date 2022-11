La settimana si apre con il ritorno dell’alta pressione che nonostante non sarà certo calda e soprattutto robusta come la precedente, riuscirà comunque a regalarci ancora molti spazi soleggiati e con temperature diurne assai gradevoli, o forse addirittura anche un po’ miti per il periodo.

Già dalle prossime ore il tempo si manterrà assai stabile su tutto il Paese e si andranno rapidamente ad esaurire anche le ultime note d’incertezza sulle estreme regioni del Sud e nella fattispecie sull’area più settentrionale della Sicilia.

Nel pomeriggio tuttavia, deboli infiltrazioni d’aria umida porteranno un po’ di nubi a ridosso del Levante ligure e delle coste centro-settentrionali della Toscana senza tuttavia provocare particolari effetti.

Questo però sono è un eloquente segnale che l’alta pressione non è così robusta come la precedente sintomo che nei prossimi giorni avremo qualche disturbo sul fronte meteorologico.

Dopo una prima parte di Martedì ancora tranquillo su gran parte del Paese, con il passare delle ore le nubi a ridosso delle aree prima citate si faranno via via sempre più dense ed entro sera potrà arrivare anche qualche debole piovasco proprio a ridosso della della Liguria, mentre aumenteranno le nubi anche sul resto del Nord.

Occhi puntati infatti a Mercoledì quando transiterà un modesto fronte instabile capace tuttavia di coprire totalmente i cieli del Nord e di portare anche qualche pioggia sparsa e una maggior nuvolosità anche su molte aree del Centro specie su quella tirrenica.

In seguito il fronte instabile muoverà poi il suo baricentro verso levante portando ancora tempo instabile Giovedì su molte regioni del Centro e sul Nordest. Mentre proseguirà un mite bel tempo sulle regioni del Sud dove le temperature infatti, specialmente quelle diurne, torneranno di qualche grado sopra la media del periodo.

Restate con noi per sapere come proseguirà il tempo nei giorni successivi in quanto all’orizzonte sembrano esserci importanti novità!