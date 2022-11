E’ arrivato un nuovo vortice ciclonico a ridosso del nostro Paese che proprio in queste ore si è messo in viaggio dai mari a ovest della Sardegna verso le regioni del Sud. Il tempo infatti è tornato a peggiorare già nel corso di Venerdì, preludio ad un weekend assai turbolento per alcune aree del Paese.

Nelle prossime ore massima attenzione alle regioni tirreniche segnatamente sul Lazio e la Campania dove forti piogge insisteranno per gran parte del mattino. Ma il meteo risulterà assai piovoso anche sul resto del Centro e su gran parte del Sud, mentre al Nord il quadro atmosferico si manterrà decisamente più tranquillo fatta eccezione per qualche isolato piovasco sulla dorsale appenninica tosco-emiliana e sulla Romagna.

Entro sera la parte più attiva del maltempo si sposterà verso le aree ioniche dove piogge, temporali e locali nubifragi potranno insistere anche tutto il corso della notte. Pioverà comunque anche sul resto del Sud fino all’Abruzzo e al Molise. Andranno meglio invece le cose sul resto del Paese.

In quel di Domenica il vortice ciclonico si allontanerà lentamente dal nostro Paese tant’è che al mattino il meteo si manterrà ancora assai instabile sulle regioni del Sud e ancora una volta soprattutto sul comparto ionico. Segnali di miglioramento tuttavia sono attesi nel corso del pomeriggio ed entro sera le precipitazioni andranno quasi totalmente scemando.

Si manterrà invece discretamente soleggiato il tempo altrove soprattutto al Nord dove gli unici disturbi saranno da attribuire alla formazione di qualche banco di nebbia su alcuni tratti della Valle Padana.

Un occhio di riguardo inoltre alle temperature che faranno registrare una generale flessione a causa di un rinforzo dei venti freddi nordorientali richiamati proprio dallo spostamento del vortice verso levante.

La prossima settimana infatti, si aprirà all’insegna dei venti freddi che oltre a provocare un generale raffreddamento su tutto il Paese contribuirà a proporci un Lunedì con più nubi su tutto il Paese anche se il rischio di pioggia sarà limitato solo ad alcuni angoli dell’estremo Sud e verso sera sul comparto tirrenico.

Insomma, l’atmosfera non trova ancora un po’ di stabilità e se tutto verrà confermato anche nel corso della prossima settimana ci sarà spazio per nuove insidie. Vi aggiorneremo.