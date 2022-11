Qualche Millibar in più, come si diceva una volta, ed ecco che il tempo è andato un po’ migliorando su alcune regioni del Paese ad eccezione del Sud dove nubi e piogge sparse continuano a bagnare alcune regioni.

Si è appena chiuso comunque un fine settimana non certo stabile per il nostro Paese nonostante al Centro e al Nord la Domenica abbia comunque regalato alcune ore di generoso sole.

Ora però la situazione è nuovamente destinata a cambiare in peggio e questa volta avremo a che fare con una perturbazione davvero coi fiocchi. Due sono le ragioni; la prima è che porterà tanta neve sui monti e la seconda perché arriverà tanta benefica pioggia anche su regioni dove il problema della siccità grava ormai da troppi mesi. Ci sarà tuttavia il rovescio della medaglia in quanto su alcune zone del Paese il maltempo potrebbe colpire duro!

Le danze si apriranno già dalle prossime ore e per la precisione nel corso del pomeriggio quando da ovest nubi sempre più minacciose inizieranno a provocare le prime piogge a carico dei comparti alpini del Nordovest, sulla Liguria e sulla Sardegna con anche i primi fiocchi di neve sui distretti alpini occidentali.

La situazione crollerà ulteriormente in serata quando piogge a tratti intense bagneranno la Sardegna, i settori centrali ed occidentali del Nord e tutta la fascia tirrenica del Centro fino alla Campania.

Ma la fase peggiore del maltempo la vivremo in quel di Martedì 22 visto che sarà davvero una giornataccia per gran parte del Paese. Tanta neve sulle alpi centrorientali. Piogge diffuse ed abbondanti su tutto il Centro e il Nord e con il passare delle ore anche al Sud.

Massima attenzione però sulle regioni di Nordest e su gran parte dell’area tirrenica specie tra Lazio e Campania. Se queste zone gli accumuli di pioggia potranno risultare davvero consistenti provocando purtroppo disagi alla circolazione stradale, ma anche a carattere idrogeologico.

Ci sarà pure tanto vento in particolare sul lato occidentale del Paese dove è atteso un forte aumento del moto ondoso con possibili mareggiate specie tra Sardegna e area del medio e basso Tirreno. E giusto per non farci mancare nulla, ecco che crolleranno pure le temperature.

Insomma, non ci sarà certo da annoiarci sul fronte meteo e per vedere un‘attenuazione della furia degli elementi bisognerà attendere la sera quando il tempo darà segnali di miglioramento a partire dal Nord, preludio ad un Mercoledì via via più quieto per tutti.