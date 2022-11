Sembra finalmente giunta all’epilogo questa lunga anomalia meteo climatica che avvolge il nostro Paese ormai da troppo tempo. Un vortice ciclonico è infatti già transitato sull’Italia nel corso del weekend e nelle prossime ore farà ancora sentire un po’ la sua influenza negativa su alcune regioni.

Ma anche il resto della settimana pare trascorrere all’insegna della forte dinamicità atmosferica con un contesto meteo-climatico via via sempre più autunnale.

Ma andiamo con ordine. Come detto, nelle prossime ore il meteo si manterrà tutt’altro che tranquillo. Sotto osservazione saranno le regioni di Nordovest, alcuni angoli del versante adriatico del Centro e alcuni tratti del basso Tirreno.

Su questi comparti sarà necessario un ombrello a portata di mano in quanto continuerà a rimanere elevato il rischio di pioggia. Fiocchi di neve inoltre potranno cadere sui rilievi alpini tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte.

Entro sera tuttavia, le precipitazioni andranno affievolendosi fino a cessare in serata seppur in un contesto di cieli ancora disturbati da parecchie nubi ed in particolare sulle regioni prima citate.

Martedì, dopo un inizio di giornata relativamente tranquillo per tutti, ecco che già dal mattino arriveranno nuove piogge sul Nordovest per effetto di una perturbazione nord atlantica che coinvolgerà nel corso della giornata tutto il Nord ed entro sera anche la Toscana.

Sarà questo il preludio ad un Mercoledì assai turbolento per le regioni di Nordest, tutto il Centro, la Sardegna e fino alla Campania. Queste infatti saranno le aree dove potrà piovere in forma importante il tutto accompagnato pure da qualche temporale specialmente sul lato tirrenico del Centro.

Tra il pomeriggio e la sera la situazione inizierà a migliorare al Nordest mentre rimarrà ancora assai instabile il tempo ancora sul Centro Italia, in Sardegna e sulla Campania. Qui solo la notte l’atmosfera inizierà dare segnali di quiete a garanzia di un Giovedì più tranquillo e asciutto per gran parte del Paese.

Tornerà dunque un po’ di stabilità atmosferica nei prossimi giorni? Pare di no! Ma per scoprirlo restaste con noi in attesa di nuovi aggiornamenti.