Dopo un lunghissimo periodo governato dalle alte pressioni e dal clima troppo caldo per il periodo, già da alcuni giorni la situazione ha subito una vera metamorfosi sull’Italia. E’ arrivata un po’ di pioggia e di neve sui monti, le temperature sono decisamente calate su tutto il Paese e lo scenario generale si è orientato verso connotati via via sempre più consoni alla stagione. Insomma, dopo tanto penare è arrivato l’Autunno!

Al momento stiamo vivendo un contesto meteo votato ad un graduale miglioramento, ma che avrà una durata davvero breve. Anzi, brevissima in quanto dopo un inizio di Lunedì abbastanza tranquillo per tutti, già dalle prime ore del pomeriggio tornerà la pioggia sulle regioni di Nordovest e sull’alto Tirreno.

Qualcosa di serio dunque bolle in pentola e ce ne accorgeremo soprattutto in quel di Martedì 22. Una forte perturbazione infatti, attraverserà in lungo e in largo tutto il nostro Paese dispensando un’intensa fase di maltempo.

Già dalle prime luci del giorno forti piogge correranno dalle regioni di Nordovest verso quelle di Nordest con anche importanti nevicate sull’arco alpino a quote anche inferiori ai 1000m.

Forte maltempo è atteso anche su tutto il Centro Italia in particolare sul distretto tirrenico dove oltre a forti precipitazioni ci saranno anche intensi temporali. Il maltempo poi arriverà molto in fretta anche su molte aree del Sud.

Le avverse condizioni meteo previste potranno dar luogo a fenomeni estremi con precipitazioni davvero abbondanti che potrebbero provocare seri disagi sia sul fronte della circolazione stradale, ma anche sul fronte idrogeologico. Massima attenzione ai comparti tirrenici del Centro e il Nordest e per la precisione il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e il Lazio.

Il tutto sarà inoltre accompagnato da un generale calo termico e da un sensibile aumento del vento dai quadranti occidentale che colpirà soprattutto la Sardegna e tutto il versante del medio e basso tirreno. Su queste aree di mare si potranno anche sviluppare numerose mareggiate.

Trattandosi tuttavia di una situazione non solo delicata ma anche molto dinamica sul fronte meteorologico e previsionale, vi consigliamo di seguire con molta attenzione i prossimi aggiornamenti.