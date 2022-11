L’Italia sarà in balia di una forte fase di Maltempo nelle prossime 24 ore quando un’intensa perturbazione la attraverserà da Nord a Sud risparmiando solo piccoli angoli del Paese.

Questa fase di intenso maltempo sarà sicuramente ricordata come una tra i più importanti di questi ultimi tempi. Beh, a dire il vero ci voleva poco dopo tutto il mare di stabilità e di caldo fuori stagione che fino a poche settimana fa teneva l’Autunno ben lontano dal nostro Paese.

Ma in questa sede non ci occuperemo della forte perturbazione, bensì di quanto potrà accadere dopo il suo pesante passaggio. Già da Mercoledì 23, il meteo inizierà a dare importanti segnali di miglioramento con le ultime piogge a circo solo delle regioni del Sud e del medio versante adriatico.

Le lancette dei barometri infatti torneranno ad orientarsi verso il bel tempo ed il sole, gioco forza, riprenderà gradualmente a splendere su molte regioni soprattutto al Nord e su molti tratti del Centro. Il Sud invece farà un po’ più fatica a liberarsi delle nubi, ma riuscirà nel suo intento già dalla prima parte di Giovedì 24.

Il meteo dunque tornerà praticamente stabile per tutti anche se ci saranno le solite insidie che si sviluppano nei periodi freddi e anticiclonici. Parliamo delle tanto temute nebbie che torneranno un po’ ad avvolgere le zone della Valle Padana e le aree più interne del Centro.

Se tutto verrà confermato però, la stabilità atmosferica non avrà lunga vita. Anzi, già nel corso di Venerdì 25 una nuova saccatura atlantica si avvicinerà al nostro Paese con l’intento di rovinarci anche il prossimo weekend.

Difficile tuttavia poter confermare tale tendenza vista la distanza temporale e come avviene spesso in questi frangenti, consigliamo di seguire i futuri aggiornamenti per ulteriori dettagli.