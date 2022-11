C’è un vortice ciclonico sull’Italia che sta mantenendo condizioni a tratti anche perturbate su alcune regioni. A farne le spese nel primo step del fine settimana sono state soprattutto le regioni del Centro e l’area tirrenica del Sud. Piogge a tratti anche forti, temporali e pure numerosi disagi hanno colpito molte aree di queste regioni, mentre al Nord il quadro meteorologico generale si è mantenuto più asciutto fatta eccezione per l’Emilia Romagna e il basso Veneto.

Ora però la situazione generale cerca di tornare tranquilla. Domenica i primi segnali di un miglioramento si attiveranno a partire dall’Emilia Romagna e nel corso della giornata anche sulle regioni del Centro. Discorso diverso invece per il Sud che continuerà a subire i capricci del meteo almeno fino a sera. Solo durante la notte il quadro atmosferico migliorare anche su questi settori.

Sarà questo il preludio ad un Lunedì che si aprirà all’insegna del tempo discreto praticamente per tutti anche se si tratterà solo di una breve tregua dal brutto tempo. Da ovest infatti si avvicinerà a grandi passi un’intensa perturbazione destinata a provocare nei giorni successivi una forte fase di maltempo che colpirà da Nord a Sud praticamente tutto il Paese. Insomma si salveranno davvero poche regioni.

Diamo anche un cenno alle temperature in quanto all’alba di Domenica e anche su quella di Lunedì ci saranno alcuni settori della Val Padana che faranno toccare temperature minime davvero molto rigide e di stampo praticamente invernale. Nelle aree di periferia si potranno toccare valori prossimi se non addirittura lievemente sotto la soglia degli 0°C.

Più a rischio saranno le pianure del Nordovest specie tra Piemonte e Lombardia, ma anche sul resto del Nord e pure nelle aree più interne del Centro le colonnine si abbasseranno di parecchio avvicinandosi anche qui alla soglia degli 0°C. Sarà la giusta occasione per vedere le prime brinate colpire anche le zone pianeggianti e non solo i rilievi come accaduto nei giorni scorsi.