Ancora tempo instabile a tratti perturbato sull’Italia anche nel medio termine. Non c’è ancora traccia di un’alta pressione in grado di riportare un po’ di quiete atmosferica, gioco forza le perturbazioni e i vortici ciclonici atlantici si trovano dinnanzi un lungo corridoio che li porta senza alcun ostacolo verso il bacino del Mediterraneo.

Insomma, anche nei prossimi giorni il quadro meteorologico sarà destinato a proporci giornate grigie, fredde e spesso piovose con anche qualche sempre gradita nevicata sui rilievi, da Nord a Sud.

Il brutto tempo colpirà gran parte del Paese già in quel di Venerdì specialmente le regioni del Centro, soprattutto l’area tirrenica, ma anche un po’ tutto il Nord. Al Sud il meteo andrà peggiorando specialmente sul finire della giornata.

Arriviamo così al primo step del weekend che ci proporrà un Sabato davvero turbolento con piogge sparse possibili su tutte le regioni nonostante una loro distribuzione assai irregolare. Per capirci meglio potranno esserci pure delle zone dove pioverà di meno o addirittura dove non cadrà nemmeno un goccia.

Attenzione anche alla neve che potrà imbiancare l’arco alpino specie quello centro-orientali sopra i 700/800m. Neve prevista anche in Appennino , ma a quote decisamente più alte.

E terminiamo il nostro “meteoviaggio” all’interno del weekend con la giornata di Domenica che non farà a conti fatti registrare grossi cambiamenti fatta eccezione per un miglioramento atteso sulle regioni adriatiche del Sud e sul comparto ionico dove nella seconda parte del giorno potranno aversi anche alcune generose schiarite. Per il resto tempo grigio, piogge sparse e ancora neve sui rilievi.