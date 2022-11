Diciamo finalmente addio all’anticiclone africano che ha trasformato il mese di Ottobre come uno dei più secchi e caldi di sempre! Dal Nord Europa sta per arrivare un bel freddo vortice autunnale che provocherà una vera e propria metamorfosi, sia sul fronte meteo che su quello climatico.

Già in queste ultime 48 ore, soprattutto sulle regioni del Nord, si sono chiaramente notati i primi segnali che qualcosa non andava nella struttura anticiclonica. I cieli si sono spesso coperti ed è pure arrivata anche qualche pioggia sparsa. Sul resto del Paese invece, fatta eccezione per un po’ di nubi irregolari sull’area tirrenica del Centro, il meteo si mantiene ancora stabile a tratti anche caldo e soleggiato.

Ora però le cose stanno per cambiare radicalmente e questa volta per tutti! Occhi puntanti già dalla seconda parte di Giovedì quando il tempo darà importanti segnali di peggioramento sul comparto alpino centro-occidentale ed in seguito anche su gran parte delle regioni di Nordovest. Qui arriveranno le vere piogge anche abbondanti accompagnate da qualche temporale e pure dalla neve sui rilievi alpini anche copiosa verso i settori di confine. Calano le temperature.

Sarà questo il preludio ad una giornata, quella di Venerdì 4, assai turbolenta dapprima per il Nord e il comparto tirrenico del Centro ed in seguito anche per il Sud. Continuerà infatti a piovere in forma diffusa su gran parte del Nord in particolare sull’alta Val Padana, tutti i rilievi dove proseguirà a cadere la neve intorno ai 1300/1400m di quota. Non sarà da escludere qualche spruzzata di neve anche sui crinali appenninici centro-settentrionali.

Solo dalla serata il tempo tornerà a dare qualche segnale di miglioramento a partire dalle regioni del Nord ed in seguito anche al Centro. Continuerà invece a piovere al Sud dove potranno scoppiare numerosi temporali a causa dei forti contrasti tra l’aria più fredda in arrivo e il caldo preesistente.

Buone notizie invece in arrivo per il weekend quando il freddo vortice autunnale muoverà il suo baricentro verso levante lasciando dietro di sera un netto miglioramento nonostante un’atmosfera decisamente più frizzante, ventilata e con residui disturbi al Sud specie su Sabato. Ma di questo vi darmeo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.