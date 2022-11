Dopo un lungo periodo stabile ed eccezionalmente caldo, ora le cose stanno cambiando. Un freddo vortice ciclonico sta attraversando il nostro Paese dove l’atmosfera ora dopo ora assume sempre più caratteristiche consone al calendario.

Insomma, se ne va l’alta pressione africana che ha soggiornato sul bacino del mediterraneo ormai da troppo tempo con il suo carico di calda stabilità. Ora tocca all’Autunno anche se piuttosto in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Già nelle prossime ore il tempo mostrerà un atteggiamento assai capriccioso con piogge, temporali e pure la neve sui rilievi alpini. Ma il brutto tempo investirà anche il Centro ed entro sera raggiungerà le regioni di Sud. Nel contempo, al Nord, il quadro atmosferico comincerà a dare segnali di miglioramento.

Sabato infatti sarà una giornata nuovamente soleggiata per il Nord e per gran parte dell’area tirrenica seppur in un contesto climatico ben diverso rispetto ai giorni scorsi. Le temperature infatti faranno un bel balzo verso valori consoni al periodo.

Continuerà invece il brutto tempo sulle regioni del Sud e sul medio adriatico con piogge e temporali sparsi. Qui la situazione migliorerà solo sul finire della giornata a garanzia di una Domenica all’insegna dell’ulteriore miglioramento fatta eccezione per residui piovaschi sulle estreme regioni del Sud.

Occhio alle temperature minime al Nord e nelle zone interne del Centro. Sia Sabato che Domenica raggiungeranno valori davvero rigidi anche prossimi ai 5/6 gradi! Davvero un bel freddino se paragonato ai giorni scorsi.

La nuova settimana poi si aprirà all’insegna di un generale aumento della pressione e dunque in un contesto nuovamente stabile ma ovviamente molto meno caldo. Inoltre, questa rinnovata stabilità atmosferica, non sembra destinata a durare per molto.

Vi daremo maggiori dettagli in merito nei prossimi aggiornamenti.