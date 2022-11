L’evoluzione meteo ci appare ormai sempre più chiara per la seconda parte di lunedì, la notte che seguirà e martedì, quando giungerà in Italia una forte perturbazione atmosferica con precipitazioni intense, vento che soffierà sino a burrasca, con raffiche di tempesta, e che porterà dietro di sé anche aria fredda.

Un classico ciclone mediterraneo sarà quello che vedremo, e che sarà attivato dal contrasto dell’aria umida e fredda oceanica con le acque calde del Mediterraneo, con la formazione di un minimo di bassa pressione esageratamente profondo.

Negli ultimi autunni piovosi, insomma normali, avevamo visto transitare diverse basse pressioni con valori prossimi a 980 hPa. Un valore inusuale per le nostre latitudini, quasi certamente frutto dei cambiamenti climatici che stanno esasperando gli estremi meteo in tutto il globo. In queste circostanze un fenomeno atmosferico non poco rilevante sarà il vento che in passato stato causa di ingenti danni.

Ma le previsioni indicano che la neve verrà giù sino a quote veramente basse nell’entroterra ligure centro occidentale, il Piemonte e la Valle d’Aosta. Qui la quota neve potrebbe scendere sotto i 500 m. È prevista neve su Cuneo e Aosta. La neve imbiancherà localmente anche quote inferiori del Piemonte settentrionale, dove con la situazione meteo prevista favorisce una situazione di freddo eccessivo rispetto le aree circostanti, oltre che accentuata dalle precipitazioni che sfondano verso il basso l’aria fredda presente in quota.

Sarà tantissima la neve che cadrà sulle Alpi, e soprattutto sopra i 1500 m di quota potrebbero diffusamente cadere con quantità superiori ai 50 cm. Peraltro, nei giorni successivi avremo temperature tutto sommato nella media, mentre verso la fine del mese si prospetta un abbassamento della temperatura.

La neve comparirà abbondante anche sull’Appennino settentrionale.

Si ha l’impressione, osservando i modelli matematici di previsione, che saremo all’inizio della stagione della neve in montagna.