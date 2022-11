L’atmosfera sta cambiare o più precisamente sta per assumere connotati finalmente consoni alla calendario. Non ce ne vogliano gli amanti delle belle e calde giornate di sole, ma il quadro meteo climatico di questi giorni va ormai contro ogni legge della natura.

Siamo a inizio Novembre e manca la pioggia, le classiche atmosfere grigie ed uggiose autunnali, per non parlare poi delle temperature che si mantengono addirittura su valori da fine Estate.

Ora, come detto, le cose però stanno per cambiare. L’anticiclone africano inizia a perdere della sua calda energia e l’Atlantico comincia a fare la voce grossa pur sapendo le difficoltà che potrebbe incontrare nel tentativo di allontanare definitivamente l’alta pressione dal bacino del Mediterraneo.

Un primo assaggio di cambiamento lo avvertiremo già nelle prossime 48 ore quando venti umidi e relativamente freschi inizieranno a destabilizzare l’atmosfera sulle regioni di Nordovest e su gran parte del Centro specie sull’area tirrenica.

Ma un più serio sconquasso sul fronte meteorologico è atteso tra la tarda giornata di Giovedì e la vigilia del Weekend quando un minaccioso e freddo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa attraverserà da Nord a Sud tutto il nostro Paese. Giovedì, entro sera, il meteo peggiorerà al Nord e Venerdì rapidamente anche al Centro e al Sud.

Arriveranno così importanti piogge, qualche temporale e caleranno di parecchi gradi le temperature tant’è che si prevedono nevicate sui rilievi alpini e sulle cime più alte degli Appennini centrali. Insomma, passeremo da un contesto di fine Estate ad uno prettamente autunnale.

In seguito l’area ciclonica si sposterà poi molto rapidamente verso le vicine terre dei Balcani e già da Sabato 5 il meteo andrà rapidamente migliorando a partire dal Centro-Nord, preludio ad una Domenica 6 discretamente soleggiata per tutti, ma in un contesto climatico decisamente più frizzante rispetto a questi giorni.