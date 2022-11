Solo qualche ora e poi cambia tutto, con meteo pronto ad assumere improvvisamente caratteristiche pienamente autunnali. L’anticiclone africano, dominatore assoluto di quasi tutto il mese di Ottobre, sarà rimpiazzato da una saccatura fredda che favorirà lo sviluppo di un vortice ciclonico.

La perturbazione associata raggiungerà il Nord Italia nel corso di giovedì con maltempo a partire dal Nord-Ovest. Nella sua evoluzione, tutta la Penisola sarà investita da piogge e temporali che da sabato si localizzeranno sul Sud e parte delle regioni centrali.

Il raffreddamento sarà l’elemento saliente legato a questa fase di maltempo. Le temperature precipiteranno in molte zone di oltre 10 gradi. Non arriverà però chissà quale freddo per il periodo, visto che i valori si riporteranno molto più prossimi alle medie stagionali.

Il cambio della guardia si farà sentire pesantissimo in montagna, dove gli scenari si tramuteranno da una veste estiva ad un improvviso inverno. Sulle alture il caldo è risultato infatti ancora più anomalo nelle ultime settimane e ora l’irruzione fredda si farà quindi sentire non poco.

Prime copiose nevicate dell’autunno

Tornerà così la neve a dare una nuova veste alle Alpi finora spoglie del manto bianco fino alle alte quote. Nel corso di giovedì la neve inizierà a cadere sulle Alpi Occidentali, inizialmente ancora al di sopra dei 2000 metri, ma poi in rapido abbassamento della notte.

Venerdì le nevicate interesseranno ancora gran parte delle Alpi, ma con fenomeni in attenuazione sul comparto occidentale. In questa fase la neve potrà cadere anche copiosa, con accumuli localmente superiori ai 30-50 cm sulle zone più esposte in alta quota.

L’ingresso deciso dell’aria fredda porterà la quota neve mediamente attorno ai 1300/1500 metri, con temporanei sconfinamenti più in basso sui versanti confinali e durante le precipitazioni più intense, durante le quali il freddo in quota tende a rovesciarsi verso il basso.

Le nevicate raggiungeranno anche parte dell’Appennino venerdì, in particolare il settore centro-settentrionale. La quota neve si abbasserà fino attorno ai 1500 metri sui versanti emiliani, attorno ai 1800 metri in Appennino. I primi fiocchi potranno raggiungere anche le cime del Gennargentu, in Sardegna.