Lo sfondamento delle correnti atlantiche sta portando in scena il meteo autunnale sull’Europa e finalmente anche sull’Italia. Siamo incredibilmente in ritardo a causa dell’anomala circolazione di quest’autunno, che ha visto le alte pressioni opporsi di continuo alle perturbazioni.

Nel corso della settimana l’Europa sarà contesa tra masse d’aria diverse. Le correnti perturbate atlantiche si spingeranno sulle nazioni centro-occidentali, mentre il lato orientale del Continente sarà raggiunto da una masse d’aria decisamente rigida in discesa dall’Artico Russo.

Quest’avvento del freddo o del gelo invernale sull’Europa da Est sarà favorito dalla persistente presenza di una cellula di alta pressione sul comparto scandinavo. Oltre al clima rigido, sono attese anche le prime nevicate in pianura nella fascia tra Polonia, Slovacchia, Ucraina e Romania.

Si creerà infatti un mix ideale fra l’aria molto fredda da est con le interazioni del flusso più umido atlantico. I tempi sono più che maturi per le prime vere nevicate al piano sul suolo europeo, anzi a dire il vero siamo in forte ritardo.

La stagione sembra voler comunque correre per recuperare il tempo perduto. Al momento l’influenza del freddo sull’Est Europa non dovrebbe essere in grado di spingersi ad ovest. Non avremo ripercussioni nemmeno sull’Italia, dove continuerà a prevalere il flusso atlantico.

Le perturbazioni porteranno piogge e neve in montagna nel corso di questa settimana e forse anche per la successiva, almeno come tendenza. Il clima dovrebbe restare nel complesso mite o al più nella norma, come peraltro accade di norma con le correnti occidentali.

Sicuramente un tempo con le caratteristiche autunnali rappresenta una grande novità, dopo le tante settimane nelle quali abbiamo avuto l’ostinato anticiclone e clima addirittura a tratti tardo estivo per tutto Ottobre. Lo scorso mese è passato alla storia come uno dei più caldi di sempre.

In Italia c’è al momento bisogno urgente della pioggia e non del freddo. Tuttavia in questo periodo sarebbe normale avere a che fare con le prime significative irruzioni fredde. Probabilmente capiterà occasione da qui a fine mese, con anche le prime nevicate a bassa quota. I tempi sono maturi.