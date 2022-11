La settimana che si sta per aprire sarà davvero ricca di colpi di scena. Non avremo uno scenario meteo affatto noioso e statico come quello che sembrava ipotizzarsi solo qualche giorno fa, dinanzi al ritorno in grande stile dell’anticiclone.

Ci sarà un po’ di tutto e di più. L’anticiclone africano anzitutto è confermato per i primi giorni della settimana e riporterà stabilità e mitezza almeno in pieno giorno, archiviando la fase autunnale che ha attraversato negli ultimi giorni l’Italia.

Questo promontorio anticiclonico risulterà più forte sul Centro-Sud, dove la colonnina di mercurio risalirà sopra la media. Le regioni del Nord risentiranno invece quasi subito di infiltrazioni d’aria umida che precederanno l’avvicinamento di una perturbazione atlantica.

Il passaggio frontale è atteso a cavallo di metà settimana, con maggiori effetti al Nord e poi in parte sulle regioni centrali. Questa incursione perturbata, in seno ad una modesta saccatura, sarà poi stritolata a tenaglia da una nuova rimonta anticiclonica con massimi che si posizioneranno sul Centro-Ovest Europa.

Impulso freddo da est in sfondamento verso l’Italia

Questa dinamica favorirà la discesa di un impulso freddo artico in rotta sull’Europa Nord-Orientale. A questo punto, l’ulteriore spinta dell’alta pressione verso nord-est parrebbe dirottare l’impulso freddo verso i Balcani, dove si isolerà come vortice chiuso ben strutturato in quota.

Le ultime proiezioni dei centri meteo mostrano la successiva evoluzione retrograda di questo vortice colmo d’aria fredda in arrivo da est. Il bersaglio potrebbe proprio l’Italia, dove a ridosso del prossimo weekend si potrebbe avere un peggioramento importante a carattere quasi invernali.

Le temperature caleranno a partire dai versanti adriatici, ma l’instabilità indotta dall’intrusione del vortice freddo in quota determinerà anche piogge e temporali. Visto il freddo in arrivo, potrebbero arrivare nevicate a quote relativamente basse sia sulle Alpi che soprattutto in Appennino.

Naturalmente si tratta di un’ipotesi ancora tutta da definire. C’è da dire che questo vortice colpirebbe in pieno l’Italia, a fronte di un contesto da anticiclone davvero mostruoso nel resto d’Europa. La strada verso l’inverno, a livello generale, risulta ancora molto in salita.