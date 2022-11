Il meteo autunnale sta bruscamente tornando, dopo settimane di caldo e siccità. La parte avanzata del fronte perturbato atlantico ha ormai fatto ingresso sul Nord Italia. Quel che va evidenzaito è il blocco d’aria fredda d’origine polare marittima al seguito del fronte, che preme dalla Francia.

Quest’aria fredda si appresta a sfondare sulla nostra Penisola e si tufferà sul Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. L’impatto dell’aria fredda sul mare ancora caldo non sarà indolore e darà parecchia vitalità alla ciclogenesi in approfondimento sul Mar Ligure ed in successiva evoluzione sul Tirreno.

La tempesta autunnale che ne scaturirà vedrà quindi piogge, temporali, ma anche la prima neve importante di quest’autunno sulle nostre montagne. Le prime nevicate stanno interessando le Alpi Occidentali a partire dai 1800-2000 metri.

Il clou sarà però a partire dalla notte. In questo frangente passerà il ramo più attivo della perturbazione unitamente al robusto ingresso delle masse d’aria fredda in quota. Ci sarà quindi spazio per un repentino abbassamento della quota neve lungo tutta la catena alpina.

Neve temporaneamente fino a quote relativamente basse

In base agli ultimi aggiornamenti, la neve cadrà mediamente dai 1300-1500 metri a partire dalla notte. Sui versanti più settentrionali prossimi al confine i fiocchi si potranno spingere a tratti fin verso i 1000-1200 metri. Le zone più coinvolte saranno l’Alto Adige, ma anche le vallate lombarde più a nord.

Nel corso di venerdì i fenomeni tenderanno a localizzarsi verso il Nord-Est, con ulteriori nevicate fin sotto i 1500 metri sui versanti settentrionali, compreso il Friuli. Sopra i 2000 metri sono confermati accumuli che potranno raggiungere anche i 40-60 cm di neve, nonostante la relativa brevità della fase di maltempo.

L’evoluzione meteo per sabato vedrà le precipitazioni ancora agire tra le regioni adriatiche ed il Sud, con fioccate sull’Appennino Centrale fin verso i 1500-1600 metri, principalmente in Abruzzo. Qualche spruzzata di neve potrà sconfinare anche sulle Alpi alto-atesine, in questo caso con fiocchi sino attorno ai 1000 metri.

La sferzata di maltempo e di freddo si esaurirà rapidamente nel corso del weekend, tanto che per domenica le precipitazioni interesseranno ancora il Sud, ma si andrà verso un rapido miglioramento con il ritorno dell’anticiclone che potrebbe dominare nella prossima settimana, ricacciando indietro l’autunno.