La circolazione meteo è ormai mutata in modo radicale, ormai si può dire senza timore d’essere smentiti. Le correnti perturbate atlantiche stanno prendendo il sopravvento su parte d’Europa e sin verso le latitudini mediterranee, relegando ai margini l’anticiclone.

Non si può non parlare di una svolta ad ampio respiro, considerando che questa situazione ce la porteremo avanti per i prossimi 7-10 giorni. In tutto questo periodo le piogge non mancheranno ed anche le nevicate sui rilievi. Finalmente la siccità subirà un netto ridimensionamento.

Ci attende quindi uno scenario marcatamente autunnale. Ma il freddo dove si trova e quando arriverà? Ebbene, su parte dell’Europa Centro-Orientale sta iniziando ad affluire aria fredda in discesa dall’Artico Russo, che determinerà un severo raffreddamento con il primo episodio davvero invernale.

Il freddo piomberà grazie alla persistente presenza di una cellula di alta pressione, seppure di limitate dimensioni, in sede scandinava. L’afflusso artico scorrerà quindi lungo il fianco orientale dell’anticiclone scandinavo, per dilagare verso l’area baltica, la Polonia, la Slovacchia, l’Ucraina e la Polonia.

Oltre al clima rigido, arriveranno le prime importanti nevicate al piano su varie parti dell’Europa Centro-Orientale. L’aria fredda d’origine russa tenderà infatti ad interagire con i flussi più umidi atlantici, creando un mix favorevole alle precipitazioni.

Sbuffi di freddo anche verso l’Italia, ecco quando

In Italia cosa possiamo attenderci? Qualche novità in senso invernale potrebbe aversi nel weekend del 19-20 Novembre, quando sul Mediterraneo piomberà un nucleo d’aria fredda polare in quota. Come conseguenza dell’intrusione del nucleo freddo, si approfondirà un vortice ciclonico sui mari italiani.

Lo stesso vortice potrebbe fungere da richiamo di masse d’aria più fredda dal Centro Europa, favorendo così un certo raffreddamento. Si tratterà tuttavia di un ingresso abbastanza modesto e non di un’irruzione fredda vera e propria, ma ci sarà modo per le nevicate di spingersi verso quote di bassa montagna.

A seguire le correnti perturbate atlantiche saranno ancora protagoniste e non lasceranno quindi granché spazio per irruzioni fredde nordiche di stampo invernale. Pioggia e neve non mancheranno, mentre per il freddo vero e proprio bisognerà forse attendere l’inizio di Dicembre.