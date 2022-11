L’anticiclone ed il caldo anomalo stanno per cedere spazio ad un vigoroso cambiamento meteo. Un primo fronte aprirà poi la strada al vero e proprio peggioramento, che investirà l’Italia a partire da giovedì 3 novembre con un carico di precipitazioni e di aria fredda.

I violenti contrasti termici esalteranno il previsto maltempo, tanto che potremo avere precipitazioni a carattere anche temporalesco anche sulle regioni del Nord Italia. D’altronde è come se fossimo indietro di almeno un mese sul calendario.

Il caldo eccessivo di ottobre batterà quindi rapidamente in ritirata. L’offensiva perturbata sarà infatti accompagnata da un apporto di masse d’aria fredda di origine polare, che determineranno un brusco e repentino raffreddamento.

La colonnina di mercurio crollerà anche di oltre 10 gradi e questo tracollo delle temperature riporterà la neve in montagna, a partire dalle Alpi. Il cambio sarà drastico in montagna, dopo giornata segnate dal caldo come in estate.

Neve anche copiosa

La neve si spingerà fin sotto i 1500 metri sull’Arco Alpino, in particolare durante i fenomeni più intensi attesi venerdì 4 novembre. Sono queste le prime vere nevicate di un autunno alquanto bizzarro, ma in questo periodo la neve, almeno in quota, dovrebbe essere la regola.

I fenomeni nevosi potranno risultare occasionalmente abbondanti, in particolare sui versanti settentrionali tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Al di sopra dei 2000 metri di quota gli accumuli di neve fresca potranno raggiungere anche il mezzo metro di altezza.

Il ciclone freddo irromperà su tutta Italia, favorendo l’arrivo della prima neve anche sui monti più alti dell’Appennino Centro-Settentrionale. Le nevicate in questo caso, anche se con apporti meno cospicui sono attese attorno ai 1600/1800 metri.

Non mancheranno occasionali sconfinamenti della neve più in basso durante le precipitazioni più intense. Questo è il primo vero guasto meteo di stampo tardo autunnale, non certo insolito in questo periodo. In altri anni l’inizio di Novembre vede le prime sfuriate di freddo artico della stagione.