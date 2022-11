Il calendario ci indica che è iniziata la terza decade di novembre ed è quindi inevitabilmente il momento di parlare di meteo invernale. Non è presto, anche perché l’inizio dell’inverno meteorologico incombe sempre più da vicino ed è fissato al prossimo 1° Dicembre.

Finora il freddo non si è fatto vedere, non sull’Italia, mentre sull’Europa Centro-Orientale e in Scandinava c’è stata una prima seria irruzione d’aria gelida. In compenso sono tornate le piogge alle nostre latitudini ed è quello di cui più c’era bisogno.

Ora, in prospettiva, la circolazione atmosfera cambierà nuovamente e potrebbe assumere sembianze ben più invernali. Altre perturbazioni atlantiche scorreranno ancora verso l’Italia, ma dal weekend ci sarà un colpo di scena con un’evoluzione tutta da seguire.

L’anticiclone tornerà ad ergersi dalla Penisola Iberica fin verso l’Europa Centrale e al Baltico, sbarrando la strada alle perturbazioni. La contemporanea presenza di un vortice mediterraneo sull’Italia Meridionale incentiverà il richiamo di masse d’aria più fredde dai Balcani.

Fine Novembre con più freddo

Quest’evoluzione è ancora tutta da vedere e ci sono incertezze sulla traiettoria. Al momento sembra però sempre più probabile l’ingresso di masse d’aria moderatamente fredda sull’Italia, con calo termico più avvertito sulle regioni adriatiche.

Non sarà nulla di eclatante ed è presto per parlare di possibili spruzzate di neve a bassa quota, ma sarà il primo segnale di un inverno che ci prova. Tra l’altro l’anticiclone, in elevazione verso il Nord Europa, potrebbe entrare in connubio con l’alta pressione presente sul cuore della Russia.

Ebbene, l’anticiclone russo-siberiano parrebbe in grande spolvero e questo potrebbe incentivare la sedimentazione del gelo continentale anche su parte della Russia Europea. Almeno da queste parti, il Generale Inverno è pronto a mostrare tutta la sua forza, se verrà confermata tale evoluzione.

Il vero gelo resterà confinato ad est degli Urali e vedremo se ci sarà occasione, ad inizio dicembre, per un’espansione verso ovest in direzione dell’Europa. In tal caso l’inverno partirebbe subito a razzo con possibili colpi di scena anche sull’Italia entro il ponte dell’Immacolata.