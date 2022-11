Finalmente la neve è tornata ad ammantare le Alpi, ma è solo l’inizio di una fase di meteo finalmente più consona al mese di novembre. Ormai è alle spalle il caldo anomalo che ha spadroneggiato quasi senza sosta per settimane e settimane, rubando la scena all’autunno.

Al momento non si sono avute nevicate particolarmente abbondanti, ma nei prossimi giorni ci sarà modo di avere delle ulteriori precipitazioni. Ci sarà infatti un treno di perturbazioni che, oltre alla pioggia, porterà ancora delle nevicate in montagna.

Nei prossimi giorni la quota neve salirà un po’, a causa dell’afflusso di correnti più miti tra ovest e sud-ovest. Mercoledì avremo infatti altre nevicate in rapido transito da ovest verso est lungo la catena alpina nella prima parte della giornata. Il limite delle nevicate partirà mediamente dai 1800 metri.

Ulteriori nevicate sono attese dalla sera di giovedì con la successiva perturbazione. Anche in quest’occasione le nevicate sulle Alpi saranno confinate a quote elevate, in genere a partire dai 2000 metri. Sono comunque apporti nevosi importanti, se pensiamo alla siccità e al caldo delle ultime settimane.

Weekend con quota neve in calo

Il quadro meteo dovrebbe poi complicarsi negli ultimi giorni della settimana, per la prevista intromissione di nuovi impulsi perturbati, associati ad aria più fredda in quota. Si attende infatti la formazione di un vortice ciclonico sull’Italia.

Ci sarà probabilmente occasione per delle nevicate sulle Alpi già a partire da venerdì, di entità ancora tutta da delineare così come la localizzazione. La quota neve dovrebbe comunque scendere sino a portarsi anche al di sotto dei 1500 metri.

Tra l’altro, nel corso del weekend, l’ingresso dell’aria fredda richiamata dal vortice depressionario probabilmente garantirà la comparsa di nevicate anche lungo l’Appennino centro-settentrionale. La neve si potrebbe far vedere sin verso i 1200-1400 metri, con uno scenario finalmente consono al tardo autunno.

La tendenza sarà favorevole all’arrivo di ulteriori perturbazioni anche per i primi giorni della prossima settimana. Le Alpi saranno in prima linea per ulteriori nevicate, localmente abbondanti, che potranno scendere anche più in basso, sino attorno ai 1000 metri.