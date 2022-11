E’ da un po’ di tempo, per un motivo o per un altro, che non si sente parlare di neve. Magari di quelle super nevicate che, sporadicamente, investono le nostre regioni.

Le condizioni meteo climatiche sono sempre più orientate verso il caldo, non c’è niente da fare, l’ulteriore riprova è giunta nel corso del mese di ottobre allorquando le temperature stazionarono su valori estivi per lunghi tratti e su gran parte d’Italia. Non soltanto in Italia, giusto ricordarlo, ma su gran parte dell’Europa centro occidentale.

In virtù di ciò molti, giustamente, potrebbero pensare che l’Inverno sia cosa fatta. Ovvero che il destino del prossimo trimestre sia già segnato. Non è vero, non abbiamo sfere di cristalli, non siamo maghi e nessuno può sapere – attualmente – come evolverà la stagione invernale. Si possono avanzare delle ipotesi sulla base di proiezioni modellistiche, questo è vero, ma le variabili a corredo sono talmente numerose che bisogna andarci cauti.

L’Inverno potrebbe scatenarsi, magari per brevi tratti, ma potrebbe riportarci la neve a bassissima quota. Chissà, magari ingenti nevicate così come capitava in passato. L’idea che l’Italia non sia un paese nevoso è reale, ma non vale per tutto il territorio nazionale. Ricordiamoci che abbiamo alte montagne e che certe condizioni a determinate quote possono verificarsi sovente.

All’orizzonte, restando in tema fredda, alcuni centri di calcolo internazionali ci mostrano degli scenari votati al freddo. Freddo tra fine novembre e la prima decade di dicembre, tra l’altro potrebbe giungere da nord-nordest e facilitare le prime interessanti nevicate a bassissima quota.

Peraltro attenzione a dicembre, perché l’atmosfera sembra volerci riservare sorprese invernali consistenti durante il prossimo mese, mentre gennaio e febbraio al momento risultano indecifrabili. E’ vero che le proiezioni stagionali, lo ripetiamo, puntano in una certa direzione ma il Vortice Polare potrebbe metterci lo zampino e ribaltare le carte in tavola.