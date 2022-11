Il meteo cambierà nei prossimi giorni, già da oggi ci sarà un calo della temperatura, per altro già iniziato soprattutto nelle regioni occidentali. Ma in generale i termometri vanno già verso il basso, dopo aver raggiunto alla fine di ottobre valori stratosferici. E siccome la stagione avanza, c’è da aspettarsi che in un periodo più breve avremmo avuto l’arrivo del fresco e poi del freddo.

Il freddo, si sa, generalmente inizia dal Nord Italia, dove però in varie località di pianura l’accensione dei termosifoni è stata posticipata a date mai viste prima. Sarà pur vero che in passato ci sono stati tanti sprechi, ma quest’anno il termosifone acceso proprio non serviva, ma da questa settimana farà decisamente piacere sentire il tepore, specie al mattino e la sera.

E allora dovremmo anche iniziare a tirar fuori dall’armadio degli indumenti più adatti per la nuova stagione, quella autunnale, che entro due settimane rischia di mostrarsi persino con tonalità invernali anche al Sud Italia, dove potrebbe giungere il freddo da Balcani, ma di origine russa.

E allora, in breve, entro due settimane dovremmo programmare un cambio armadio, iniziando già a porre a disposizione per questa settimana l’abbigliamento di mezza stagione, e per il Centro e Sud Italia un vestiario a strati, idem anche al Nord Italia, dove la maglietta a mezze maniche durante il giorno sarà riporre a parte sino alla Primavera.

Per altro, verso metà mese la temperatura calerà sensibilmente, sempre se la previsione sarà confermata, con aria fredda e probabilmente asciutta che soffierà da est anche accompagnata dal vento. Ed ecco che allora faranno diffusa apparizione giubbini, capotti, e poi anche sciarpe tra il Centro Adriatico ed il Nord Italia, specie al mattino.

Insomma, ci sono previsioni nel dopo metà novembre invernali.

Infatti, l’aria fredda che invaderà tutto l’Est d’Europa, lambirà anche l’Italia per poi giungervi, dove la forza quasi inesistente delle Correnti Oceaniche lascerà aperta la via alle irruzioni fredde, persino gelide da est. Insomma, c’è la probabilità di un cambiamento dell’abbigliamento utilizzato comunemente in questi mesi, e che il cosiddetto cambio armadio sarà da fare molto presto, lasciando sempre a portata di mano, specie laddove i climi sono generalmente più miti, vesti più leggere, perché gli sbalzi termici con periodi di tepore fuori stagione ricompariranno.

Il meteo è sempre più irriconoscibile e imprevedibile, non vi pare?