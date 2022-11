1985, 1956, 1929. Annate storiche, archiviate come le più gelide dell’ultimo secolo. Tutto corretto, ci mancherebbe, se non fosse che le condizioni meteo climatiche di allora erano decisamente diverse dalle attuali.

Inutile, forse superfluo, ricordarvi che giornalmente dobbiamo scontrarci con il riscaldamento globale. C’è chi prova a nascondere la polvere sotto il tappeto, ma c’è poco da fare: i dati confermano il costante riscaldamento. Vuoi o non vuoi i periodi di caldo anomalo, conseguentemente di siccità, sono sempre più frequenti e di maggior durata. Qualcosa vorrà pur dire, no?

Il tutto si riverbera sui ghiacci artici, a loro volta in grado di condizionare non soltanto il clima troposferico ma addirittura quello stratosferico. Se il Vortice Polare, ormai da oltre un decennio, è fortissimo un motivo ci sarà. Ma quest’anno? Che sta accadendo? Beh, al momento il Vortice Polare non gode di ottima salute e ciò potrebbe voler dire freddo. Freddo nel mese di dicembre, o magari anche gelo.

Occhio però, perché un Vortice Polare in difficoltà prematuramente potrebbe voler dire che nei prossimi mesi – i più importanti dell’Inverno – potrebbe accelerare. Ecco che a quel punto le fosche proiezioni dei modelli stagionali, ovvero Inverno mite e scarsamente nevoso, prenderebbero il sopravvento.

Ciò detto, che altro aggiungere? Riusciremo, un giorno, ad avere episodi invernali come quelli degli anni citati in apertura? La risposta è sì, potrebbe succedere. Quando e come difficile dirlo, tuttavia rilevanti studi scientifici ci dicono che l’eccessivo riscaldamento prima o poi potrebbe scatenare l’effetto opposto. Ovvero Inverni via via più freddi.

Già quest’anno c’è chi sostiene possa fare parecchio freddo, complice un’attività solare ai minimi storici. Ma le diatribe tra scienziati poco ci toccano, a noi ciò che preme maggiormente è il risultato. Un risultato che dovremo sicuramente conquistarci, con la speranza che la normalità climatica torni presto a farci visita. Chissà, magari con un Inverno memorabile ricco di neve alle basse quote. Basterebbero nevicate normalissime anche sulle montagne, perlomeno le nostre riserve idriche stagionali potrebbero trarne beneficio.

Ma tant’è, al momento dobbiamo accontentarci di sperare che il Vortice Polare non si scateni ancora una volta, quindi anche quest’anno, altrimenti ciao ciao Inverno.