L’autunno ormai è finito, ci riferiamo a quello meteorologico, in quanto dal 1° dicembre avrà inizio inverno, sempre meteorologico, che è per convenzione internazionale in anticipo rispetto a quello astronomico di quasi tre settimane.

In effetti, molto spesso lo scenario delle correnti su vasta scala del nostro Emisfero assume caratteristiche invernali, siglando uno stop che gradualmente sarà definitivo nell’autunno. Quest’anno la stagione autunnale è giunta molto ritardo, abbiamo avuto ondate di caldo quasi tutto ottobre, e addirittura novembre in Europa e anche in Italia è tra i più caldi degli ultimi decenni.

Da qualche giorno vi stiamo parlando di nuove configurazioni su vasta scala che vedono irrompere aria molto fredda dalla Siberia, non gelidissima come potrebbe succedere a gennaio, sull’Europa centro-settentrionale. Addirittura, le ultime elaborazioni indicano che l’aria fredda raggiungerà attraverso la Francia le Azzorre. Tra le Isole Britanniche e la Francia avremo condizioni di freddo intenso probabilmente verso l’Immacolata, mentre in Italia una bassa pressione richiamerà aria più mite da sud, ma sulla regione alpina e prealpina la temperatura sarà piuttosto bassa, prossima alla media e potrebbe nevicare sino a quote inferiori ai 1000 m di altezza, già nel prossimo fine settimana.

Nel Immacolata del 2021 quasi tutto il Nord Italia fu interessato da una nevicata. La neve giunse anche in pianura, anche se in molte località fu un evento davvero irrisorio. Quest’anno la neve in pianura non arriverà all’Immacolata, per ora non abbiamo la possibilità di dare informazioni su quando ci potranno essere delle precipitazioni nevose a così bassa quota.

Ma ciò non esclude la possibilità di ondate di freddo in Italia, anche perché osservando le linee generali che si vanno a realizzare nel nostro Continente, le porte al freddo russo sembrano essere straordinariamente aperte. Inoltre, gli indici di comportamento del clima sono estremamente favorevoli a nuove ondate di aria gelida. Nel frattempo, però nel Mediterraneo continueranno a transitare corpi nuvolosi associati ad aree di bassa pressione, e le ultime previsioni indicano un aumento di intensità di questi fenomeni.

In sintesi, il tempo tenderà avere un mix di fine autunno e inizio inverno, con una linea di confine così sottile potrebbe scandire anche sorprese. Peraltro, finalmente ci sono previsioni favorevoli alle precipitazioni sulle regioni settentrionali.

Però, diciamolo: i modelli stagionali avevano previsto precipitazioni a dicembre nelle regioni del Nord Italia, con temperature in diminuzione verso la media, facendo presagire periodi rigidi, e quindi anche con nevicate. E le nevicate potrebbero esserci più avanti, ma ora come ora sulla pianura non possiamo esprimerci con una previsione.

In tutto questo contesto, l’aria fredda dalla Russia andrà a raggiungere l’Europa, come non succedeva da molto tempo in questo periodo dell’anno, e dopo un breve ritiro, potrebbe irrompere anche sull’Italia, ma di questo avremo modo di parlarne con analisi meteo più precise e affidabili.