La ventisettesima edizione si apre oggi a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove sono attesi lunedì e martedì più di 196 Paesi capi di Stato e di governo per il “vertice dei leader” di questa ventisettesima COP in un contesto di crisi multiple e collegate: guerra in Ucraina, tensioni inflazionistiche e spettro globale recessione, crisi energetica, alimentare e della biodiversità. Abbastanza per relegare in secondo piano una crisi climatica che tuttavia è “esistenziale, primordiale e onnipresente”, nelle parole del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Choukri, che presiederà la COP27.

Anche se tutti i Paesi mantenessero le promesse, il Mondo si troverebbe su una traiettoria di riscaldamento di 2,4°C entro la fine del secolo.

Rapporti allarmanti hanno fatto seguito alla COP26 di Glasgow, quando quasi 200 paesi si sono solennemente impegnati a “mantenere in vita” l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi, un trattato fondamentale concluso nel 2015: riscaldamento a 1,5°C rispetto all’era preindustriale, quando gli esseri umani hanno iniziato a bruciare combustibili fossili (carbone, petrolio o gas) su larga scala, che emettono i gas serra responsabili del riscaldamento globale.

Ma da allora, solo ventiquattro paesi hanno attuato i propri impegni e l’ONU non vede “nessuna pista credibile” per raggiungere questo obiettivo.

Anche se tutti i Paesi mantenessero le promesse, cosa che non hanno mai fatto, il Mondo si troverebbe su una traiettoria di riscaldamento di 2,4°C entro la fine del secolo. Con le politiche attuali, si profila un catastrofico +2,8°C.

Tuttavia, non è certo che la COP27 porterà a reali progressi in questo ambito, anche se la presidenza egiziana si vanta di una “meeting di attuazione”.

Chiamando a mettere da parte le divisioni, anche il capo dell’ONU-Climate, Simon Stiell, ha esortato a “passare dalle parole ai fatti. Parigi ci ha mostrato cosa fare. Glasgow ci ha mostrato come. A Sharm el-Sheikh bisognerà farlo”.

Tuttavia, le rinnovate tensioni tra i due principali inquinatori mondiali, Stati Uniti e Cina stanno pesando sulla conferenza. Il presidente cinese Xi Jinping non sarà presente e l’americano Joe Biden dovrebbe passare subito dopo le elezioni di medio termine dell’8 novembre. I due potrebbero però vedersi a margine del G20 di Bali, durante la seconda settimana della COP. “Se i due più grandi emettitori non si parlano, non saremo in grado di mantenere 1,5°C ” avverte Greenpeace Cina.

Tuttavia, con quasi 1,2°C di riscaldamento attuale, gli impatti catastrofici si stanno già moltiplicando, come ha dimostrato il 2022. Il cambiamento climatico è innescato ad una velocità tale che non si hanno precedenti noti.