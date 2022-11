L’ondata di freddo di fine novembre irromperà su metà della Cina con un calo massimo della temperatura supererà i 20°C! L’impatto dell’ondata di freddo nel nord-ovest della Cina sarà la più forte dal novembre 1987.

Quanto descritto evidenzia che il cambiamento del clima non esclude la possibilità di avere ondate di freddo record. Per altro, il periodo dal 7 al 21 novembre è stato tra i più caldi mai registrati in questo periodo in Cina. Entrambi sono eventi meteo estremi.

A causare l’esplosione di freddo e gelo sarà l’anticiclone siberiano che è in fortissima espansione, non solo ad ovest, verso parte dell’Europa orientale, ma soprattutto ad est, in Asia orientale.