Il 2022 non finisce di mostrare temperature anomale su scala globale. Sono stati esasperanti gli ultimi 12 mesi da novembre 2021 a ottobre 2022. Secondo questa proiezione, nessuna area terrestre è in anomalia negativa (blu), l’unica traccia di blu su larga scala sul Globo è dovuta a una Nina duratura.

Europa occidentale e Russia hanno avuto le maggiori anomalie verso l’altro, con temperature sopra la media (rosso). Inoltre, anche l’Artico, fatto non nuovo, negli ultimi 12 mesi ha presentato temperature sopra la media record.

L’anomalia della temperatura è comunque riferita al periodo 1951-1980, mentre le attuali medie di 30 anni prese in considerazione sono ben più recenti. Pertanto, l’anomala globale stimata in +0,92°C è riferita a tale epoca, e non al periodo 1980-2010 attualmente trentennio di riferimento.

La mappa evidenzia che rispetto al periodo 1951-1980 la temperatura è notevolmente salita, e dimostra il motivo per cui anche l’estensione dei ghiacciai del Pianeta è in sofferenza.