A Venezia condizioni di forte instabilità atmosferica per la giornata di venerdì con piogge localmente anche intensi. Sensibile rinforzo del vento. Sabato le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente e tornerà il sole. Non è da escludere però qualche acquazzone passeggero.

A partire da domenica tornerà però il bel tempo, la temperatura sarà decisamente inferiore rispetto ai giorni precedenti. Un possibile cambiamento si potrebbe verificare verso metà settimana, con il transito di una probabile perturbazione, ma per i dettagli ci aggiorneremo nei prossimi giorni.

Venerdì 4 novembre: nuvoloso con rovesci, ventoso. Temperatura da 13°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 25 mm di pioggia. Vento medio 17 km/h da Ovest, raffica massima 53 km/h.

Sabato 5: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 11 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 24 km/h.

Domenica 6: quasi sereno. Temperatura da 10°C a 18°C. Vento medio 7 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 18 km/h.

Lunedì 7: quasi sereno. Temperatura da 9°C a 18°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Martedì 8: nubi sparse. Temperatura da 11°C a 16°C. Vento medio 4 km/h da Sud, raffica massima 12 km/h.

Mercoledì 9: coperto con pioviggine. Temperatura da 11°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 14 km/h da Nord-Est, raffica massima 29 km/h.

Giovedì 10: nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 13°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 10 km/h da Nord, raffica massima 25 km/h.

Venerdì 11: molto nuvoloso. Temperatura da 13°C a 19°C. Vento medio 9 km/h da Nord, raffica massima 16 km/h.

Sabato 12: sereno. Temperatura da 12°C a 19°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Domenica 13: nuvoloso. Temperatura da 10°C a 19°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 8 km/h.

