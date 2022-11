Inizio di settimana a Venezia sarà caratterizzato ancora con temperature superiori alla media del periodo. Anche nei primi giorni di dicembre la temperatura non dovrebbe subire sostanziali variazioni. Per quanto concerne il tempo, questo si manterrà instabile, con cieli in genere nuvolosi, con anche la possibilità di precipitazioni.

Lunedì 28 novembre: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 10 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Martedì 29: nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 6°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 14 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 28 km/h.

Mercoledì 30: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 11°C. Vento medio 12 km/h da Nord, raffica massima 26 km/h.

Giovedì 1 dicembre: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 12°C. Vento medio 11 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 22 km/h.

Venerdì 2: coperto con pioviggine. Temperatura da 7°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 12 km/h da Nord-Est, raffica massima 22 km/h.

Sabato 3: coperto con pioggia. Temperatura da 8°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 6 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Domenica 4: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Lunedì 5: nuvoloso. Temperatura da 8°C a 12°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Martedì 6: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 11°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 12 km/h.

Mercoledì 7: coperto. Temperatura da 7°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 60%. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per VENEZIA ». Il meteo attuale a VENEZIA e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia