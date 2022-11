A Trieste nubi in aumento nella giornata di mercoledì, non è da escludere anche qualche piovasco. Nubi anche giovedì 3 novembre, mentre venerdì 4 novembre atteso un peggioramento con la possibilità di piogge di moderata intensità anche a carattere temporalesco. Vento in sensibile rinforzo. Da sabato sensibile miglioramento, si potrebbero avere nubi passeggere anche nei giorni successivi, mentre la temperatura rispetto al periodo precedente sono in diminuzione, ma comunque al pomeriggio clima mite e poi tendenza essere soleggiato.

Martedì 1 novembre: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 2: nubi sparse con piovaschi. Temperatura da 13°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 18 km/h.

Giovedì 3: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 4 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 19 km/h.

Venerdì 4: molto nuvoloso con pioggia, ventoso. Temperatura da 15°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 20 mm di pioggia. Vento medio 19 km/h da Sud, raffica massima 61 km/h.

Sabato 5: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 12°C a 18°C. Vento medio 16 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 50 km/h.

Domenica 6: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 30%. Vento medio 10 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 50 km/h.

Lunedì 7: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 20°C. Vento medio 12 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Martedì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 20°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Mercoledì 9: nubi sparse. Temperatura da 8°C a 18°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Giovedì 10: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 19°C. Vento medio 8 km/h da Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

