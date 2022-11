Per il periodo di previsione sono attese temperature inizialmente prossimi alla media, forse più elevate per quanto concerne le massime. I primi giorni di dicembre anomalia della temperatura verso l’alto. Cielo variabile, con alcune giornate soleggiate e altre piuttosto nuvolose. Non è da escludere qualche precipitazione.

Lunedì 28 novembre: molto nuvoloso. Temperatura da -0°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 1 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Martedì 29: molto nuvoloso. Temperatura da 0°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 2 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

Mercoledì 30: nubi sparse. Temperatura da -1°C a 6°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 11 km/h.

Giovedì 1 dicembre: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 6°C. Vento medio 2 km/h da Nord-Est, raffica massima 9 km/h.

Venerdì 2: coperto. Temperatura da -1°C a 9°C. Vento medio 2 km/h da Nord, raffica massima 7 km/h.

Sabato 3: molto nuvoloso. Temperatura da 3°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 60%. Vento medio 3 km/h da Est, raffica massima 5 km/h.

Domenica 4: nubi sparse. Temperatura da 3°C a 12°C. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 5 km/h.

Lunedì 5: nuvoloso. Temperatura da 3°C a 11°C. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 5 km/h.

Martedì 6: nubi sparse. Temperatura da 3°C a 12°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 5 km/h.

Mercoledì 7: molto nuvoloso. Temperatura da 4°C a 12°C. Vento medio 3 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 5 km/h.

