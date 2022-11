A Trento condizioni meteo instabili per tutta la giornata di venerdì, con la possibilità di pioggia. La temperatura sarà in brusco calo per quanto concerne i valori massimi. Sabato tornerà il sole sembra uno splendido fine settimana, anche se d’aria tenderà a divenire piuttosto frizzante specialmente domenica, e di notte farà anche freddo. Le condizioni meteo saranno abbastanza buone anche nei primi giorni della settimana, con freddo notturno e temperature da pieno autunno. Un possibile cambiamento si potrebbe realizzare verso metà settimana, ma attendiamo di averne conferma, peraltro in coincidenza con le precipitazioni che eventualmente ci saranno, si verificherà anche un abbassamento della temperatura consistente, con neve sui monti attorno alla città. Seguirà un miglioramento del tempo.

Venerdì 4 novembre: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 9°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 16 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 31 km/h.

Sabato 5: sereno. Temperatura da 5°C a 16°C. Vento medio 8 km/h da Nord, raffica massima 39 km/h.

Domenica 6: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 2 km/h da Sud-Est, raffica massima 17 km/h.

Lunedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 12°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 11 km/h.

Martedì 8: nuvoloso. Temperatura da 3°C a 14°C. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 7 km/h.

Mercoledì 9: coperto con pioggia. Temperatura da 6°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 18 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 8 km/h.

Giovedì 10: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

Venerdì 11: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 17°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 7 km/h.

Sabato 12: foschia leggera. Temperatura da 7°C a 18°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 7 km/h.

Domenica 13: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 20°C. Vento medio 4 km/h da Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per TRENTO »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia